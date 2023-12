Veszélybe került a magyar válogatott támadó Eb-részvétele!

Pedig egy éve éppen azzal a szándékkal szerződtette őt a kikötőváros egyesülete, hogy fokozatosan épüljön be a csapatba, és az ősszel is rendkívül eredményes Robert Glatzel (12 gól, 5 gólpassz) válláról minél jobban vegye le a terhet.

Ez az ősz egyáltalán nem jött be Németh Andrásnak, hiszen

a bajnokságban egyetlen értékelhető mozdulat – már ami az eredményességet és az előkészítést illeti – nem fűződik a játékos nevéhez,

és a Német Kupában is csupán egyetlen assziszt jött össze honfitársunknak...

Nem véletlen, hogy egyre több kritika éri a még mindig csak 21 éves támadót, hiszen amióta Hamburgba érkezett, 25 bajnokin mindössze kétszer talált a hálóba, igaz tavasszal súlyos bokasérülés is nehezítette a helyzetét, másrészt ősszel csak csereként számított rá a szakvezetés.

Ördögi kör ez, hiszen ha be van oltva góllövés ellen, nehezen várható nagyobb bizalom a szakvezetés részéről, másrészt, ha nem kapja meg a kellő bizalmat, nem is tudja bizonyítani az átlagon felüli képességeit.

Mindenesetre Marco Rossi magyar szövetségi kapitány egyelőre bízik benne, hiszen bármennyire is sanyarú Németh helyzete Hamburgban, a szakember a legutóbbi két válogatott meccsre is meghívta őt, mi több pályára is küldte: Bulgária ellen 16, Montenegró ellen 13 percnyi lehetőséget kapott.

Pedig a debütálás remek volt: gól a Luxemburg elleni barátságos mérkőzésen! Fotó: MTI/Kovács Tamás

Ugyanakkor a szövetségi kapitány ultimátumot is adott Némethnek: ahhoz, hogy komolyan számolhasson vele a jövő évi Európa-bajnokságon, többet kell játszania! A szakember még az őszi Eb-selejtezők után így nyilatkozott:

„Őszintén

megmondtam neki: mennie kell Hamburgból! Ha kijutunk az Európa-bajnokságra és meghívót szeretne, folyamatosan játszania kell a klubcsapatában. Mindegy, hogy Németországban vagy máshol, de játszania kell!

Ez a szabály mindenkire vonatkozik.”

A Bild még novemberben készített egy interjút Németh Andrással, aki többek között elmondta: bármennyire kevés játéklehetőséget kapott, remek erőben érzi magát, „újra olyan vagyok, mint a sérülésem előtt”. A válogatott támadó azt sem hallgatta el: bokasérülése után mentálisan nem érezte magát a legjobban. „Édesanyám két hónapig velem volt Hamburgban, mindenben segített, de a kórház és a klub részéről is maximális támogatást kaptam. Ugyanakkor mentális szakember nem foglalkozott velem, csak a családom és a barátaim.”

Természetesen szóba került a válogatott is. Erről Németh a következőket mondta el:

„Nagy célom az Eb, de majd a szövetségi kapitánynak kell döntést hoznia róla, hogy ott leszek-e. Mindent beleadok majd, és megpróbálom magam a legjobban a figyelmébe ajánlani azzal, hogy a lehető legtöbbet a pályán töltöm a HSV-ben. Tartjuk egymással a kapcsolatot, sokat beszélgetünk és jó viszonyban vagyunk.”

Nyitókép Németh Andrásnak (jobbra) még bizonyítania kell... Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd