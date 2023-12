Soha rosszabb esztendőt!

Ha indítanánk egy kvízjátékot, kinek melyik a kedvenc magyar sportpillanata a lassan elmúló esztendőből, a legtöbben bizonyára a 2024-es Európa-bajnokságra veretlenül, csoportelsőként kijutó labdarúgó-válogatott valamelyik mérkőzésére, góljára voksolnának, esetleg Szoboszlai Dominik Liverpoolba igazolására, egyik találatára a nemzeti együttesben vagy a vörösök mezében. A foci továbbra is a legnépszerűbb sportág hazánkban, ám akadt számos világraszóló győzelem, menetelés, amelyet nem focista honfitársaink vittek véghez. Ezek közül válogattunk.

BEJELENTKEZTEK AZ ARANYRA

A magyar sport sikerességét olimpiai érmekben, leginkább aranyakban mérjük – nem csak a játékok évében. Alig több mint 200 nappal a párizsi olimpia kezdete előtt örömmel nyugtázhatjuk: ha 2023-ban lett volna, 9 aranyérmet nyert volna Magyarország. Bár sok a feltételes mód, világbajnokságokon ennyi első helyezést értek el legjobbjaink ötkarikás játékok versenyszámaiban, s akkor még a kontinensbajnokságokról nem is beszéltünk.

FOTÓ: MTI / ISSEI KATO

Kezdjük a sort a férfi-vízilabdaválogatottal.

Varga Dénesék olimpiai kvóta reményében utaztak Japánba az ez évre halasztott világbajnokságra. A hadművelet olyan jól sikerült, hogy a csoportkörben 12-10-re legyőzték a végül csak a 9. helyre befutó Horvátországot. A negyeddöntőben az egyre markánsabb Amerikai Egyesült Államokon léptek túl nagy nehézségek árán 13-12-re (Zalánki Gergő 6 gólt lőtt), az elődöntőben szintén egyetlen találattal bizonyultunk jobbnak: 12-11 Spanyolország ellen úgy, hogy a 3 gólos Manhercz Krisztián a végső dudaszó pillanatában talált be a kapus hóna alatt. A finálé igazi drámát hozott a görögökkel szemben, Manhercz és Zalánki is triplázott, fordulatos csata végén 10-10 állt az eredményjelzőn. Az ötméterespárbajban a 2020-as budapesti Európa-bajnokságot is eldöntő kapusunk, Vogel Soma lett a hős: megbabonázta az ellenfelet, és négyszer hárított.

Jó érzés, de egyben felelősség is, mert magasra tettük a lécet ezzel a sikerrel”

„Pluszerőt adott ez a vb-siker, amit nyilván a Ferenc­városban is tapasztalok. A csapattársakon és az ellenfeleken is érződik, hogy úgy néznek rám, mint egy világbajnokra. Jó érzés, de egyben felelősség is, mert magasra tettük a lécet ezzel a sikerrel. Nem szabad elszállnunk, és megfelelő alázattal, becsülettel, tisztelettel, ahogy eddig is készültünk a világversenyekre, úgy kell tovább dolgoznunk. Ezek határozzák meg a hétköznapokat, de persze mindennap eszembe jut: kint vagyok, vagyunk Párizsban; azt nem mondom, hogy közel állunk, de közelebb állunk ahhoz, hogy a mi nyakunkban is legyen egy olimpiai aranyérem. Ezzel mindent kipipálnék, amit egy vízilabdázó meg tud nyerni a karrierje során” – nyilatkozta a Mandinernek a 26 éves kapus.