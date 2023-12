Kubatov: Ez az eredmény minket igazol!

„Veretlenül jutottunk idáig, nagyon ritka, hogy egy csapat ezt elmondhatja magáról”

– nyilatkozta Kubatov Gábor az M4 Sportnak a csütörtöki mérkőzést követően. Az FTC elnöke emellett kiemelte, hogy a Ferencvárosnak nagyon nehéz dolga volt, hiszen mindezt úgy érte el, hogy kétszer annyi mérkőzést játszott, mint egy átlagos klub, azaz gyakorlatilag egy teljes szezonnyi meccs van mögöttük. Hozzátette, nagyon nehéz volt egyensúlyozni, és jól rotálni a játékosállományt a hazai és a nemzetközi meccsek okozta terhelés miatt. Lehet, hogy a második helyen is végeznek ősszel a bajnokságban, de reméli, tavasszal azt fogja gondolni, hogy mindez megérte.

„Ezer teher nyomja az ember vállát, hiszen időközben nagyon kemény döntéseket hoztunk. A harmadik edzőnkkel dolgozunk ebben az idényben. Amikor az egyik pillanatban a csoport élén állunk, a másik pillanatban attól tartunk, hogy kiesünk, az emberben sok gondolat megfordul. Például, hogy vajon jó döntés volt-e, lecserélni Sztanyiszlav Csercseszovot, vagy szakítani a barátommal, Máté Csabával. De ez az eredmény minket igazol”.

A felvetésre, hogy a Fradi egy nagyon erős csoportból jutott tovább, úgy válaszolt,

„Mindig a legmagasabb célt kell néznünk!

Most is, miközben néztem a mérkőzést azon gondolkodtam, hogyha mégis továbbjutnánk, milyen poszton kell megerősíteni a csapatot a tavaszra, szóval összetett dolog ez. Óriási öröm mindez, de nemcsak nekem vagy a klubnak, hiszen egy telt házas meccset játszottunk, húszezer szurkoló, aki kint volt a mérkőzésen, illetve rengetegen a tévé előtt is” – fogalmazott a zöld-fehérek vezetője.

Kubatov szerint ma nagyon büszke lehet mindenki, aki a Ferencvárosnak szurkol. Beszélt arról is, hogy

nagyon örül Varga Barnabás visszatérésének, aki szerinte nagyon tehetséges, jó játékos, és főleg „igazi fradista, jó vér, sosem adja fel”.

Kubatov szerint nagyon kellett kapaszkodniuk, hiszen csoportellenfeleik, a Fiorentina és a Genk is olyan szinten vannak, hogy a Bajnokok Ligájában is szerepelhetnének. A Ferencváros elnöke szerint a továbbjutásban kulcsszerepe volt a játékosként Szerbiában és Olaszországban is szerepelt Dejan Sztankovicsnak.

Dibusz: Nagyon fontos volt, hogy meg tudtuk szerezni a vezetést

A Ferencváros csapatkapitánya a mérkőzést követően azt mondta, egyik csapat sem a győzelemre játszott. Épp ezért szerinte nagyon fontos volt, hogy meg tudták szerezni a vezetést, mert egy Fiorentina szintű csapat tud szerezni egy gólt. Úgy érzi, a mérkőzés végén már mindkét csapat úgy volt vele, hogy a döntetlen megfelelő eredmény. Dibusz szerint nagyon büszkék lehetnek a továbbjutásra, mert szép eredmény, de kiemelte, hogy a vasárnap lesz még egy bajnoki mérkőzésük, amit nagyon szeretnének megnyerni.

A magyar kapus sajálatát fejezte ki Nico González sérülése miatt, és jobbulást kívánt az argentin-olasz támadónak, de nem tagadta, hogy a Fradinak jól jött az ő kiesése.

Dibusz nagyon megköszönte a szurkolók támogatását, mert úgy érzi, mindegyik mérkőzésen nagyon jó hangulatot teremtettek.

A Ferencváros gólját szerző Kristoff Zachariassen a meccset követően kiemelte, hogy nagyon nehéz találkozón vannak túl, hiszen a Fiorentina egy nagyon jó ellenfél. A Ferencváros szerinte igazi csapatmunkával tudta elérni a döntetlent, és úgy véli a legfontosabb céljukat, a továbbjutást elérték ezzel. A norvég középpályás szintén úgy érezte, hogy a meccs végén a Fiorentina is örült a döntetlennek. A góljáról elmondta, hogy ő is meglepődött, hogy milyen jól sikerült beleérnie, de nagyon örült, hogy sikerült.

Hajnal Tamás: Nem szeretnénk itt megállni!

A Ferencváros sportigazgatója elmondta, hogy nagyon nehéz időszakon vannak túl, fizikálisan és mentálisan is óriási terhelés érte a csapatot, ezért különösen boldogok az eredmény miatt, ami szerinte fantasztikus siker. Úgy érzi, a tét, a továbbjutás és a hazai pálya, a szurkolók támogatása egyaránt óriási motiváció, segítség volt a csapat számára. Hajnal Tamás szerint a csoportkörben elért eredmény teljes mértékben a csapatmunka eredménye. A sportigazgató szerint nagy dolog, hogy a papíron erősebb ellenfelek sem tudták legyőzni a Fradit, ez jelzi, hogy milyen kenényen megdolgoztak a sikerért.

Elmondta azt is, hogy a téli átigazolási szezonban nem terveznek nagy mozgásokat, de azért szeretnéki megerősíteni a csapatot. A lehetséges ellenfelekre vonatkozó kérdésre úgy válaszolt, „Attraktív csapatok, de nem mondom, hogy ne lenne esélyünk, bárkivel is kerülnénk össze. A lehetséges ellenfelek listáját elnézve, ha például egy Ajaxot kapnánk – még akkor is ha ők most nincsenek a korábbi szintjükön –, az azért egészen más lenne, mint ha jönne egy Molde.

Bárkit is kapjunk, úgy fogunk pályára lépni, hogy szeretnénk a következő körbe bejutni.

Ha már idáig eljutottunk, nem szeretnénk itt megállni. Ehhez kell persze egy alapos pihenés, egy jó felkészülés és friss játékosok”.

Dejan Sztankovics: Ez csapatmunka volt!

A Ferencváros vezetőedzője úgy érzi szervezettek voltak, és nagyon jól felkészültek a Fiorentina elleni mérkőzésre, de kiemelte, hogy az ellenfél nagyon erős csapat, és emlékeztetett, hogy a Ferencváros játékosai rengeteg meccset játszottak a szezonban, nagyon fáradtak és sokan sérültek is. Dejan Sztankovics kiemelte, hogy minden egyes játékosára szüksége van. Hozzátette, a

azzal hogy az hogy veretlenül zárták a csoportkört történelmi eredményt ért el a Fradi.

Sztankovics szerint mindez az igazi csapatmunka eredménye. A szerb menedzser is kiemelte, hogy mennyire fontos volt a vezetés megszerzése, hiszen a meccs végén négy erős játékossal támoadott a Fiorentina. Azzal kapcsolatban, hogy meddig juthat a Ferencváros, azt mondta, pihenésre van szükségük, aztán pedig rengeteget fognak dolgozni azért, hogy minél jobb eredményt érjenek el, egyelőre azonban úgy gondolja, elég mindig a következő meccsre gondolni.