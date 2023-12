Dárdai Pál kifakadt: Kérem, ne beszéljünk a levegőbe, ezt nem tudom elfogadni!

A tavalyi szezonra nem lehetnek büszkék Berlinben: Dárdai Pál hat fordulóval a vége előtt vette át újra a Hertha irányítását, de nem tudta megmenteni a csapatot a kieséstől, kilenc év után újra a Bundesliga II-be zuhant az együttes. Ahogy az előre sejthető volt: az anyagi források miatt számos meghatározó játékos hagyta el a klubot, és jelentős erősítésre sem számíthatott a szakmai vezetés; hatalmas volt a mozgás, mintegy 30 játékos jött-ment a nyáron. Ezzel együtt váratlan volt, hogy az idényt három vereséggel (Düsseldorfban 0-1, az újonc Wehen Wiesbaden ellen, hazai pályán szintén 0-1, Hamurgban 0-3), ráadásul gól nélkül kezdte a társaság, a rossz szériát a Greuther Fürth elleni 5-0-s diadallal zárták le Dárdaiék.

A középső Dárdai fiú, Márton (jobbra) kimagasló teljesítményére már Marco Rossi is felfigyelt Fotó: MTI/EPA/Clemens Bilan

Kritika a szurkolóktól

Nem meglepő, hogy ebben az időszakban a szakember azért is rengeteg kritikát kapott, mert három fiát, a 24 éves Palkót, a 21 éves Mártont és a 17 éves Bencét rendszeresen szerepeltette,

csupán két éles szurkolói reakció a sok közül: „az a fő, hogy Dárdaiéknak megint volt egy szép családi napjuk!”, „Cseréld még be az unokatesódat, és az aranyhaladat is...”

A megjegyzésekre az édesapa így reagált: „ebben a helyzetben csak a gyerekek sérülnek, nem én. Mondtam is a csapatnak, akár szemtől szemben, akár névtelenül, azonnal panaszt lehet tenni, ha valamelyik gyerekem bármilyen előnyt élvez.” Az élet végül a magyar labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitányát igazolta, hiszen az ősz szezon végére szépen kiegyenesedett a Hertha, utolsó kilenc tétmérkőzésén veretlen maradt a gárda. A bajnokságban három győzelem és négy döntetlen jött össze, míg a Német Kupában – az élvonalbeli Mainz és a feljutás egyik nagy esélyese, a Hamburg kiverése után – már a legjobb nyolc közé jutásért lépnek pályára Haris Tabakovicék (a bosnyák-svájci légiós korábban Debrecenben és Diósgyőrben is játszott, de a Bundesliga II góllövőlistája második helyezettje az NB I-ben nem alkotott maradandót, igaz, ebben egy súlyos sérülés is akadályozta őt). Így akár azt a történelmi tettet is véghez viheti a csapat, hogy először eljuthat a berlini fináléig.

A Dárdai család jelmondata: egységben az erő! Fotó: nso.hu/Török Attila (archív)

Kritika a főszponzortól

Ám hogy ne legyen minden fenékig tejfel Berlinben, arról a Hertha egyik vezető szponzora, bizonyos Johannes Spors gondoskodott. Az üzletember kijelentette, érzése szerint sokkal több van a csapatban, mint amit az ősszel produkált.

Dárdai természetesen mindezt nem hagyta szó nélkül: „Kérem, ne beszéljünk a levegőbe, ezt nem tudom elfogadni! nyilatkozta a Kickernek – Aki A-t mond, mondjon B-t is, azaz érveljen! Előzetes számításaim alapján mindössze két pont hátrányban vagyunk, úgy hogy

nem lehetünk elégedetlenek, pláne azok után, mennyire siralmasan kezdődött számunkra az idény, hiszen a nulláról indultunk. De már látom a fényt az alagút végén,

és ki merem mondani: természetesen fel akarunk jutni, erről a tíznapos téli szünet, az ünnepek alatt álmodozhatunk is, aztán január 3-án visszacsöppenünk a valóságba, hiszen elkezdődik a kőkemény felkészülés!

S ha már a pihenés szóba került, Dárdai azt is elárulta: ahogy minden évben, ezúttal is visszatérnek Magyarországra, ahol nem csak egy disznóvágáson vesznek majd részt, hanem az édesapja, idősebb Dárdai Pál emlékére rendezett teremtornán is részt vesznek – és talán egy kis termálfürdőzés is belefér a vakáció végére...

Nyitókép MTI/EPA Filip Singer