Marco Rossi pezsgőt bonthat – ez ám az örömhír!

Csupaszív harcos tért vissza

A mieink szakvezetése hosszú ideje nem számolhat olyan korábbi meghatározó játékosokkal, mint Gulácsi Péter, Kleinheisler László és Schäfer András. Utóbbi ikonikus figurája a 2021-es Európa-bajnoki szereplésünknek, a felkészülés során játszotta be magát a csapatba (Kalmár Zsolt és Szoboszlai Dominik sérült volt), a kontinensviadalon mindhárom mérkőzésünkön a kezdőcsapatban kapott helyet, az ő góljával (fejes 17 méterről Manuel Neuer kapujába) vezettünk másodszor Münchenben, majd sirattuk a számunkra kiesést okozó 2-2-es döntetlent Németországban. A válogatottban 22 mérkőzésen 3 gólt jegyző védekező középpályás 2022 őszi, első komolyabb sérüléséig alapember volt.

München, 2021. június 23. Schäfer András (b) és Marco Rossi szövetségi kapitány a koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság F csoportjának utolsó fordulójában játszott Németország - Magyarország mérkőzés végén a müncheni Allianz Arénában 2021. június 23-án. Németország-Magyarország 2-2

MTI/Kovács Tamás

Schäfer András visszatért! A minap még csak arról posztolt, hogy hosszas kálváriája után elkezdte a labdás edzéseket, a hétvégén már a cserepadra is leült klubjánál, az Union Berlinnél. S nem csak oda ültette maga mellé Marco Grote megbízott vezetőedző az Augsburg elleni hazai Bundesliga-mérkőzésen, hanem egygólos hátrányban be is vetette a 67. percben, s a 88.-ban a régi motoros Kevin Volland révén ki is egyenlített a csapata (1-1), amely sorozatban 6 vereség után szerzett pontot.

A 24 éves magyar középpályás fél év után játszott ismét a német első osztályban, időközben a sajkacsontját és a sérvét is megműtötték és tavaly késő ősszel is bajlódott a talpával, lábfejével.

Az előző idényben 212-, a 2023-2024-esben 147 napot mulasztott. Csak a klubjában 41 mérkőzést, a válogatottban a teljes idei esztendőt, az összes Eb-selejtezőt kihagyta.

Népszerű „csávó”

A nagy visszatérésről a közösségi médiában „A Csávó visszatért” (The Dude abides) megjegyzéssel tett közé képeket. A pályán kőkemény, azon kívül humoros Schäfer korábban például Szoboszlai Dominikkel viccelődve annyit írt: „Szosbozlai” – utalva arra, hogy a elírták a legdrágább magyar futballista nevét az új liverpooli mezén.

A jókívánságok sem maradtak el. A válogatott csapatkapitánya, az angol Liverpool alapembere, Szoboszlai Dominik – aki az előző kiírásban még a német bajnokságban lipcseiként küzdött Schäferrel és az Unionnal – egy szívecske kíséretében kívánt jó reggelt („Guten Morgen”) amolyan ébresztőt fújva. A nemzeti csapatból Loic Nego, Szappanos Péter és Németh András is lájkolta a bejegyzést, amelyet több ezren kedveltek.

Máris nagy meccsei lehetnek

Schäfer András korábban úgy nyilatkozott, hogy nem sietteti az újbóli visszatérését, ugyanakkor szeretne még idén pályára lépni a legrangosabb európai kupasorozatban. Ugyanis hiába vette ki a részét (16 Bundesliga-meccs) az Union Berlin előző szezonbeli meneteléséből, ami bajnoki 4. helyezést és Bajnokok-Ligája csoportkörös szereplést ért, eddig nem élvezhette ennek gyümölcsét. Csapata – immár az éppen sérült Európa-bajnok olasz Leonardo Bonuccival a soraiban – sorra játszotta a mérkőzéseket, s óriásit zuhant: 15 meccse nyeretlen, kieső helyen szerénykedik a bajnokságban és a BL-ben is. Utóbbi nem akkora tragédia a Real Madrid, a Napoli és a Braga társaságában, inkább a 4 találkozón szerzett 1 pont a fájó. Pedig a Napoli otthonában 1-1-et ért el az Union, amely a többi meccsén mindig egy góllal maradt alul.

Schäfer álma, a Bajnokok-Ligája szereplés tehát még idén összejöhet:

szerdán Portugáliában a Braga ellen, december 12-én hazai pályán a Real Madriddal szemben mutathatja meg magát, azt, hogy valóban felépült. S, ha végre lesz egy jó tavasza, maradhat Németországban, ahol ezúttal továbbjutást ünnepelne az Európa-bajnokságon Magyarország színeiben!

Igazi világsztár is lehetett volnaz Union Berlin új vezetőedzője: sajtóhírek szerint a Real Madrid és a spanyol válogatott korábbi klasszis támadója, Raul González is jelölt volt a kispadra. A vezetőség végül vasárnap Nenad Bjelicát nevezte ki a nehéz helyzetben lévő csapat élére. Az 52 éves horvát szakember jól beszél németül, játszott a Kaiserslauternben is. Edzőként hazájában az Eszék mellett a Dinamo Zagrebet irányította és dolgozott a Austria Wiennél, október közepéig pedig a török Trabzonsport vezette.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert