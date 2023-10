Kétgólos biztos siker – Klopp pihentette Szoboszlai Dominiket

A második csoportmérkőzését is megnyerte az angol sztárcsapat a labdarúgó Európa Ligában: a Liverpool FC hazai pályán legyőzte a belga Union Saint Gilloise-t. Az E-csoport toronymagas favoritja hatalmas fölényben játszott, végül 2-0-ra győzött az Anfielden, és százszázalékos mutatóval vezeti a kvartettet. Az első gólt Ryan Gravenberch (képünkön a gól előtti pillanat) szerezte az első félidő hajrájában, a holland egy kipattanó labdát helyezett közelről az üres kapuba, a másodikat Diogo Jota lőtte a 90+2. minutumban.

A Vörösök (The Reds) együttese Szoboszlai, Van Dijk, Robertson, Mac Allister, Luis Diaz sorral kezdett – a kispadon. Jürgen Klopp menedzser – ahogy a nyitányon az osztrák Linz elleni 3-1-es idegenbeli siker alkalmával – ezúttal is több kulcsjátékosát pihentette a vasárnapi, Brighton elleni idegenbeli bajnokira is gondolva. A magyar válogatott 22 éves csapatkapitánya két hete fél órára szállt be a LASK ellen, majd szintén hétközi találkozón, a Leicester City-vel szembeni Ligakupa-meccsen kapott 25 percet, és bombagóllal segítette a csapatát. Ezúttal a 78. percben vetette be Szoboszlait a német tréner, a Pool új 8-asának volt egy kifelé kanyarodó, a kaput elkerülő távoli lövése.

A Liverpool mind a 7 Premiere-League-fellépését végigjátszó magyarra vasárnap vár főszerep, Brightonban a kezdő sípszótól varázsolhat a pályán.

A csoport másik mérkőzésén: Toulouse – Linz 1-0

