Kassai Viktor: A játékvezetés az élet nagyon jó iskolája!

A manapság az Osztrák Labdarúgó Szövetség (ÖFB) képzési igazgatójaként dolgozó korábbi FIFA-bíró a kezdetek kapcsán elmondta: azért is lett futballbíró, mert édesapja nyomdokaiba szeretett volna lépni, ő volt a példaképe másrészt „akiknek nincsen nagy tehetsége a labdarúgáshoz, e pálya révén mégis e csodálatos játék részeseivé válhatnak.”

Kassai azért is ajánlja a fiataloknak, hogy aki kedvet érez a játékvezetéshez, induljon el ezen a rögös úton, mert „megtapasztalják, hogyan kell csapatban dolgozni, és hogyan lehet egy olyan szervezet tagjának lenni, mint a regionális futballszövetségek. Több száz kollégával találja magát szembe, akik között vannak fiatalok, idősek, férfiak, hölgyek, rendkívül sokféle ember.

Fiatal játékvezetőként azt is megtanulod, hogyan bánj az emberekkel, a különböző karakterekkel.

A játékvezetés az élet nagyon jó iskolája!”

Kassai Viktor tudja, melyik a helyes irány

Fotó: MTI/EPA/Armando Babani

A sportvezető a folyamatos tanulást is a fiatalok figyelmébe ajánlja – ő sem tesz másként. Még aktív játékvezetőként beiratkozott az Európai Labdarúgó Szövetség, az UEFA MIP Programjára (Executive Masters for International Players), amelynek elvégzése nem csak a világ futballjában kiemelkedő karriert befutó labdarúgóknak, hanem futballbíróknak is lehetőséget ad arra, hogy a sportág vérkeringésében maradjanak. Ezzel kapcsolatban Kassai Viktor megemlíti, hogy „a visszavonulásom közeledtével fontosnak tartottam, hogy továbbképezzem magam, szerettem volna a labdarúgást egy más perspektívából is megismerni. A játékvezetés csak egy egészen kis szelete a futballnak, bőven van lehetőség tanulni más terület képviselőitől – mint ahogy nekik is tőlünk.”

A hosszabb előadások, szemináriumok Kassai Viktor számára – a játékosokkal ellentétben – nem voltak szokatlanok, hiszen aktív bíróként minden évben részt kellett vennie különböző szakmai programokon, továbbképzéseken, egyébként is vallja, hogy a játékvezetők rendkívül fegyelmezett emberek.

Arra a kérdésre, hogy melyik mérkőzést tartja eredményes karrierje legemlékezetesebb találkozójának, nem adott meglepő választ:

„Természetesen a 2011-es Bajnokok Ligája döntő a Wembleyben, a Barcelona és a Manchester United között.

Szerintem bárki, aki játékvezetői karrierbe kezd, a Bajnokok Ligája döntőjéről álmodik. Több mint 20 évig dolgoztam, hogy ezt elérjem.

Ez egy csodálatos élmény volt!”

Nyitókép MTI/Czeglédi Zsolt