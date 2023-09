Kőkemény meccs vár a magyar válogatottra Belgrádban – így léphet pályára a nemzeti tizenegy!

A szerb válogatott papíron erősebb, mint a magyar

A szerbek papíron erősebbek, csapatuk jelenleg 25. a FIFA-világranglistán, amelyen a magyar válogatott a 36. helyen áll. Ezt mutatja a két keret értékének különbsége is – míg a magyar válogatott játékosainak összértéke 130 millió euró, a szerbeké ennek majdnem a háromszorosa, 370 millió. A mi legértékesebb játékosunk Szoboszlai Dominik, akinek a játékjoga jelenleg 50 millió eurót ér (bízunk benne, hogy ez az összeg a közeljövőben még nagyobb lesz), pont annyit, mint a nyáron a Laziótól a szaúd-arábiai Al-hilal együttesébe igazoló Szergej Milinkovics-Szavicsé.

A szerbeknél azonban van még nála is értékesebb játékos, a Juventus centere, Dusan Vlahovics. A 70 millió eurót érő labdarúgó, akit pletykaszinten a nyáron Karim Benzema utódját kereső Real Madriddal is összehoztak, nagyon kemény ellenfél;

Szalai Ádámnak és Willi Orbánnak nem lesz könnyű dolga, ha fel akarják tartóztatni a 23 éves, 190 centis izomembert, akit a labdarúgást nem ismerők simán testépítőnek is nézhetnek.

És volt ő már 85 milliós játékos is, talán épp abban lehet bízni, hogy az egy évet tartó meredek értékcsökkenése gyengébb formát jelez. Az említett két labdarúgó azonban csak a jéghegy csúcsa, hiszen ott van még a szintén Juve-játékos középpályás, a 30 évesen is 22 milliót érő Filip Kosztics, a szintén az Al-hilalhoz igazoló Alexander Mitrovics (28 millió), a Red Bull Salzburg játékosa, Strahinja Pavlovics (25 milió), Nikola Milenkovics a Fiorentinából (18 millió), és még sorolhatnánk.

A pályán persze nem a pénz játszik (ha így lenne, a Paris Saint-Germain már megnyerte volna a Bajnokok Ligáját), de azért jó indikátora tud lenni az erőviszonyoknak (a Manchester City sokadik próbálkozásra éppen tavasszal nyert), és az egyéni képességek erejét jelzi az is, hogy az itt nem felsorolt játékosaik is olyan klubokban szerepelnek, mint a Chelsea, a Porto, a Sevilla, a Torino, a Werder Bremen, vagy a Fenerbachce.

A magyar válogatott sem gyenge, de a csapategységben és a kiváló formában is bízhatunk

Lényeges tehát, hogy egyéni szinten talán erősebb a szerb keret, ám a magyar is sokat erősödött az elmúlt években, mára pedig elértük, hogy válogatottunkból nyolcan is topligákban futballoznak, és rendszerint a kezdő tizenegyben kapnak helyet klubjukban, tízen pedig európai kupákban szerepelhetnek az új idényben. Legalább ekkora jelentősége van azonban annak is, hogy a magyar válogatott jelenleg kiváló formát mutat, hiszen idén még gólt sem kapott, és legutóbb 2022 szeptemberében a Nemzetek Ligájában szenvedett vereséget az olasz válogatott ellen.