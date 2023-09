„A szíve ugyanúgy megvan a játékhoz, mint az esze”

MILYEN POSZTON JÁTSZIK?

Kezd kirajzolódni, hogy Szoboszlai hol a leghatékonyabb a Liverpoolban?

Szoboszlai a világ egyik legjobb 8-asa. A Bundesliga tavalyi szezonjában 90 percre vetítve 27,6 labdaérintése volt a támadó harmadban, ez több, mint amennyit bármely Liverpool-középpályás produkált. Az elit teljesítményt a Premier League-ben is hozza, a középpályások között a felső 5 százalékban van a meccsenkénti 5,2-es lövés-előkészítéssel, 2,2-es átlövéssel és 0,28-os várható gólpasszal. Ennek ellenére a csapatának – ahogy például a Wolverhampton ellen is történt – sokszor mélységi irányítóként, a védelem előtt futballozva lesz rá szüksége a szezonban, ez egyébként a válogatottban is többször előfordult már.

A JÁTÉKRENDSZER

Mi az a 3-box-3 felállás a Liverpoolban?

Az úgynevezett 3-box-3 formációt Pep Guardiola vezette be a Premier League-ben az előző szezonban, és az idény vége felé a Liverpool is elkezdte alkalmazni. Ez folytatódik a mostani szezonban is. A rendszer lényege, hogy labdabirtoklás esetén Trent Alexander-Arnold, a jobbhátvéd fellép a középpályára a csapat 6-osa mellé, így az alapfelállásnak számító 4-3-3-ból 3-2-2-3 lesz, vagyis a Liverpool labdabirtoklásban három védővel, két védekező középpályással, két támadó középpályással és három csatárral játszik. A rendszerben a középpályások négyzet alakzatot vesznek fel a pálya közepén, emiatt lett box, vagyis doboz a formáció köznyelvi elnevezése.