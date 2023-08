Rossi: Reális, hogy egyenes ágon jussunk ki az Eb-re

Gulácsi a szerbek ellen még nem fog játszani

A szövetségi kapitány elmondta azt is, hogy bár Gulácsi Péter visszatért, és bő egy hete a válogatott stábjával edz, meghívta – mert ez fontos volt lelkileg és a csapatszellem miatt is – de a szerbek elleni meccsen még biztosan nem fog játszani. A cseh válogatott elleni mérkőzésen viszont akár pályára is léphet. Rossi a nyáron a Fehérvár csapatához igazoló Kalmár Zsolttal kapcsolatban elmondta, hogy szerinte a klubváltás segített neki, biztosan stabil kezdő lesz, ami a válogatottnak is jó.

A szerb válogatott elleni mérkőzéssel kapcsolatban Rossi azt mondta, az ellenfél labdarúgói topbajnokságban vagy Szaúd-Arábiában játszanak, komoly minőséget képviselnek.

Szerinte „viszonylagos”, hogy zárta kapus mérkőzést játszunk ellenük, hiszen tavaly júniusban Budapesten az angolok elleni meccsen sok kisgyerek szurkolt, lehet, hogy Szerbiában is ez várható, de nem gondolja, hogy ez bárkinek előnyt jelentene. Magyarországon viszont órási erőt ad a nemzeti együttesnek a 70 ezer magyar szurkoló, és a válogatott ezzel meghaladhatja a korlátait.

