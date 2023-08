Így reagált a nemzetközi sportsajtó Szoboszlai debütálására

Vasárnap lejátszotta első tétmérkőzését a Liverpool csapatában Szoboszlai Dominik, aki kezdőként lépett pályára, és végig játszott a Chelsea elleni, idegenbeli Premier League-találkozón. A magyar labdarúgó teljesítményére nem lehet panasz. A lipcsei pozíciójához képest jelenlegi posztján valamivel kevesebb szerep jut neki a támadásokban, de így része volt a Liverpool góljában, és összességében hasznosan játszott. Nem véletlen, hogy Jürgen Klopp a lefújásig a pályán hagyta a magyar válogatott csapatkapitányát, akit a mérkőzést követően meg is dicsért, konkrétan úgy fogalmazott: „Dom egy szörnyeteg”. De lássuk, hogyan értékelte a magyar játékos teljesítményét a nemzetközi sajtó! Lapszemlénk.

FOX Sports

„Szoboszlai neve ugyan nem került fel az eredményjelzőre, de számos kitűnő megmozdulása volt, és kétszer is közel állt ahhoz, hogy gólpasszt adjon, amikor a hétvégén tétmérkőzésen is bemutatkozott a Liverpool mezében. Amint az várható volt, a középpályás a szögletrúgásokban is szerepet kapott. A feladatot megosztva végzik Trent Alexander-Arnolddal (Szoboszlai rúgja a baloldali, TAA pedig a jobboldali szögleteket – a szerk.) Szoboszlai nem olyan előretolt pozícióban játszik, mint Lipcsében tette, de már most úgy tűnik, hogy hasznos szerepe lesz a Liverpool támadásaiban első Premier League-szezonjában. Szoboszlainak a mérkőzésen egy lövési kísérlete volt (amely nem talált kaput), három keresztlabdája közül egy volt pontos és volt két jót szöglete a Chelsea elleni vasárnapi 1-1-es döntetlennel zárult mérkőzésen.”

ESPN

„A Liverpool megújult középpályássora – köztük a nyáron érkezett Alexis Mac Allisterrel és Szoboszlai Dominikkal – láthatóan szenvedett, és nehezen tudta irányítani a játékot, ami azt jelzi, hogy Jürgen Klopp csapatának hiányozni fog a rutin és tapasztalat, amivel a nyáron a szaúdi bajnokságba igazoló Fabinho és Jordan Henderson rendelkeztek.”

Onefootball

„Már a kezdő sípszótól veszélyesnek tűnt, és látszott, hogy be akar törni a támadóharmadba. A második félidőben kicsit aktívabb volt, a vörösök jobban is kezdtek ebben a játékrészben. Kiegyensúlyozott játék, a látványos megoldások még csak ezután következnek. 7-es osztályzat.”

The Telegraph

„A Liverpool új szerzeményei, Szoboszlai Dominik és Alexis Mac Allister is szépen kivették a részüket a csapat góljából, de Mohamed Salah átvétele és kiváló passza nélkül ez a találat nem született volna meg.”

Standard

„Gyenge felszabadító fejese eredményezte Disasi egyenlítő gólját. Visszafogottabb volt a debütálása, mint ahogy azt szurkolók legtöbbje várta.”

Inews

„Az első 30 percben Szoboszlai Dominik egyáltalán nem tűnt Jordan Henderson gyengébb verziójának. Fáradhatatlanul dolgozott Luis Diaz és Mo Salah támogatásán. A Chelsea nem nagyon tudott mit kezdeni Mac Allister és Szoboszlai felcserélhetőségével, és az utóbbi olyan ütemben képes előre törni, amely egyedülálló veszélyt jelentett a kékekre nézve.”

Liverpool Echo

„Meggyőző bemutatkozás, a meccs elején kiválóan tört be a tizenhatoson belülre, és nem félt folyamatosan támadni a Chelsea játékosait. A második félidőre azonban kissé elszürkült. 7-es osztályzat.”

BBC

„Szoboszlai első akciójánál gyönyörűen tört be az ellenfél tizenhatosára, kikerülve a szereléssel próbálkozó védőket, de amikor épp lövésre készült, jött Diego Jota, és elrúgta. Mellé. Szoboszlai mosolygott az eseten, hiszen végül is új még a csapatban, de ha a helyében lennénk, igencsak bosszankodtunk volna. Keményen megdolgozott ezért a helyzetért.”

This is Anfield

„Mindig nagy figyelem kíséri az új játékosokat, önmagában azért, mert újak. Mától kezdve az új 8-asunkon lesz a fókusz, mert kifogástalanul játszik. Keményen szerel, fegyelmezetten visszazár, és technikailag kiváló. Azonnal otthon érezte magát a középpályán, jól működik együtt Mo-val (Mohamed Salah), és két szép szöglete is volt!”