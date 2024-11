Banki átverések és patkányürülék, így fizetünk a hamis cigiért (X)

„Aki ilyen terméket fogyaszt, az nem csupán az államot és az adófizetőket károsítja meg, hanem az közvetlenül a saját egészségét, közvetve akár a szervezett bűnözést is támogatja” – teszi hozzá az alezredes, aki az ezeken a gyorsan fel-, majd eltűnő weboldalakon rendszeresen előforduló adathalász támadásokra is felhívja a figyelmet. A NAV több olyan esettel is találkozott, amikor egy-egy ilyen platformon a csalók úgy próbálnak bankkártya és egyéb személyes adatokhoz hozzáférni, hogy a valóságban nem létező terméket „értékesítenek”.

A vevő egyébként akkor is pórul jár, ha bár kézhez kapja a terméket, de műszaki gondja támad az eszközzel. Nem lesz olyan fórum, ahol ezt megoldanák, jó eséllyel még bejelenteni sem tudja majd a panaszát. Csak a közelmúltban 35 weboldalt és több mint 750 olyan közösségi média profilt azonosítottak, ahol elektromos cigarettát, vagy nikotinpárnát vásárolhattak a magyarországi fogyasztók, és amelyek jelentős részével csak direkt üzenetben lehet információt cserélni – jellemzően addig, amíg elérhetőek.

Ezért is fontos minden olyan kezdeményezés, amelynek segítségével a fogyasztók felismerik az azonosítatlan dohányipari termékekkel járó problémákat és a nemzeti dohányboltok kínálatára támaszkodva elkerülhetik az illegális forrásból származó technológiákat.

A cikk társadalmi célú reklám, amely a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Illegális Dohány Elleni Munkacsoportjának céljaival összhangban, azok támogatására a BAT Pécsi Dohánygyár Kft. megrendelésére készült.

Fotók: NAV