Brüsszel az Európai Unió halántékához nyomta a fegyvert

Márpedig ez a lehetőség nagyon is valós. A BYD esetében megállapított 17,4 százalékos extravám elméletileg pusztán arra jó, hogy Brüsszel elmondhassa, odacsapott a világ legnagyobb autógyártójának, amely még ebben az esetben is profitot fog termelni, vagyis a büntetés ellenére változatlanul tudja tartani az árait, sőt még csökkentheti is azokat. A Kína-specialista Rhodium Group agytröszt számításai szerint ahhoz, hogy az ázsiai gyártók valóban megérezzék az extravámok hatását, minimum 50 százalékos büntetésre lenne szükség. Minden, ami e határ alatt van, egyáltalán nem riasztja el az európai piactól a vállalatot.

A BYD Seal U-t például Kínában 20 500, az EU-ban pedig 42 ezer euróért árulják. Utóbbi összeg az előállítási költséghez és a kínai árhoz képest akkora, hogy ha még a szállítást és az extravámot is belekalkuláljuk, a BYD-nek vígan megéri tízezrével szállítani Európába.

Franciaországban a kínai SAIC által tulajdonolt MG máris bejelentette, hogy egyelőre esze ágában sincs árakat emelni az extravámok miatt, a példa pedig valószínűleg ragadós lesz. Az Európai Bizottság ugyanis alapjaiban értette félre a kínai szándékot: az ázsiai gyártók nem az extraprofitra hajtanak, hanem arra, hogy biztonságosan és végérvényesen megvessék a lábukat az európai piacon. Valójában még az is belefér nekik, ha néhány évig „veszteségesen” árulnak, ha az a hosszú távú terveket szolgálja. Márpedig tervekből van bőven: a BYD 2025-re 5, míg 2030-ra 10 százalékos európai részesedést szeretne elérni, a profit tehát ebben a történetben kisebb volumen esetén is bőven megéri a számára.