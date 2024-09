Zöldmunkahelyek robbanása: mi vár ránk?

A szakértők figyelmeztetnek, hogy a zöldátállás munkaerőpiaci hatásait körültekintően kell kezelni. „Gondoskodnunk kell arról, hogy az a munkaerőpiaci politika, amely segít a közvetlenül érintetteknek, a zöldátállási stratégiák középpontjában álljon” – mondta el Stefano Scarpetta, az OECD foglalkoztatási igazgatóságának vezetője. A szervezet által az idén kiadott, sok szakértő által irányadónak tekintett éves Employment Outlook jelentés szerint

a szervezet tagországaiban az összes munkahely több mint 25 százaléka „erősen érintett” lesz a nettó nulla kibocsátásra irányuló politikák által, akár pozitív, akár negatív értelemben.

Az előrejelzések azt is mutatják, hogy az EU-ban az olyan kibocsátásintenzív ágazatokban, mint a fosszilis energiahordozókra épülő energiaellátás, a bányászat és az energiaigényes iparágak, a munkahelyek száma 2030-ra várhatóan 14 százalékkal csökken. Bár ezek az ágazatok a foglalkoztatás viszonylag kis részét képviselik, az itt dolgozók általában viszonylag jól keresnek, és nagy részük szakszervezeti tagság is

Nem csak zöldkihívás van, ott az MI és az automatizáció is

A zöldátállás a munkavállalók számára olyan kihívásokat jelent, mint a mesterséges intelligencia és az automatizáció, amelyek kiszámíthatatlan módon alakítják át a munkahelyeket és magát a munkavégzést. „Az ipari forradalom idején könnyen beazonosíthatók voltak a hajtóerők. Most sokkal összetettebb átalakulási folyamatról van szó” – mondta Moustapha Gueye, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) szakértője Genfben.

Példának a Dél-Afrika keleti részén, Mpumalanga tartományban, a Komati széntüzelésű erőmű bezárását hozza a Financial Times. A 2022-ben ez a létesítmény volt a próbája annak, hogyan képes a világ egyik leginkább szénfüggő országa kezelni a zöldátállást. A Bezos Earth Fund 2,2 millió dolláros támogatásának köszönhetően az erőmű 250 dolgozóját képezték át olyan, a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos készségekre, mint a napelem-telepítés és az akkumulátortárolás. További 400-an novemberben fejezik be a képzésüket.