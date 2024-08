Millió feletti IT-s fizetések már pár év gyakorlattal is!

2024. augusztus 20. 10:20

Egy egyszerűbb tanfolyamot követően szoftvertesztelői munkával már 4–7 év tapasztalattal is átlagosan bruttó 1,14 milliót lehet keresni havonta. De a kezdő bér is félmillió feletti, pár év tapasztalattal közel 850 ezer forint – derül ki a PROGmasters képzési központ friss felméréséből, amely a nők ágazati szerepét is vizsgálta.

2024. augusztus 20. 10:20 6 p 1 3 21 Mentés

Halaska Gábor

A cikk szerzője a Makronóm újságírója. A PROGmasters adatai szerint az 5 hónapos szakirányú képzést követően a szoftvertesztelőként végzettek egy éven belül havi átlagosan bruttó 530 ezer forintos jövedelemre számíthatnak. Az IT-szektorban ráadásul gyors ütemben növekednek a fizetések. Így a szoftvertesztelői szakmában a középszintű, tehát 2-3 éves tapasztalatot szerzettek átlagosan bruttó 848 ezer forintos fizetésre számíthatnak, míg a tapasztaltabb, 4–7 éves gyakorlattal büszkélkedő szeniorok havi bruttó átlagbére eléri a bruttó 1,14 milliót – idézi a felmérést az Index.hu. A PROGmasters friss kutatása alapján több, Magyarországon is jelen lévő nagyvállalat tervezi a szoftvertesztelői csapatának bővítését. A kutatásban részt vevő cégek – többek között az OTP Bank, az Uniqa Raiffeisen Software Service Kft., a Rheinmetall és a 4iG közös vállalata, a Rheinmetall 4iG Digital Services Kft., valamint az i-Cell Mobilsoft Zrt. – összesen mintegy 240 ilyen munkatársat foglalkoztatnak. A felmérés azt is vizsgálta, hogy tervezik-e a szoftvertesztelői létszám bővítését. Az eredmények szerint minden második cég tervezi a tesztelők számának növelését. Mit csinál egy szoftvertesztelő? A szoftvertesztelők fő feladata, hogy a programozók által fejlesztett alkalmazások hibátlan működését biztosítsák, illetve ellenőrizzék, hogy a kész program – legyen szó például orvosi, repülőgép-karbantartási szoftverről vagy egy távközlési eszköz programjáról – megfelel-e a felhasználók igényeinek. Ehhez a munkakörhöz elengedhetetlen a precizitás és az empátia, hiszen a tesztelőknek mások munkáját kell értékelniük és visszajelzést adniuk róla. Nem csak férfiaknak Az informatika területén gyakran él a sztereotípia, hogy ezek a szakmák főként férfiaknak valók. Azonban az IT-szektorban is egyre inkább csökkennek a női dolgozókat érintő előítéletek. A munka mellett is elvégezhető képzések lehetőséget nyújtanak bárki számára, hogy belépjen egy olyan szakmába, amely kiemelkedő fizetést és karrierlehetőséget kínál – derül ki a friss adatokból. „A képzések bárki számára kiváló lehetőséget kínálnak a kiemelkedő fizetést és karriert nyújtó szakmába való belépésre” – mondta el Kardos Ádám, a PROGmasters társügyvezetője.

Az Európai Unióban körülbelül 8,4 millióan dolgoznak az infokommunikációs (IKT) szektorban, azonban a PROGmasters képzési központ friss adatai alapján csupán 18,5 százalékuk nő. Magyarországon még alacsonyabb ez az arány, itt e szegmens munkavállalóinak mindössze a 12,3 százaléka nő. Ugyanakkor az egyik legnépszerűbb informatikai területen, a szoftvertesztelők között kiemelkedően magas, akár 40 százalék is lehet a hölgyek aránya. *** Borítókép: dreamstime Kapcsolódó: További cikkeinket, elemzéseinket megtalálják a makronom.hu oldalon.

Hírlevél-feliratkozás Ne maradjon le a Mandiner cikkeiről, iratkozzon fel hírlevelünkre! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és elküldjük Önnek a nap legfontosabb híreit.