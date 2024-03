Nőhet idén a kiskereskedelem, de lassan heverjük ki a nehéz előző évet

Elemző: Molnár Dániel, a Makronóm Intézet senior makrogazdasági elemzője

A várakozásoktól elmaradt a kiskereskedelmi forgalom alakulása idén januárban. Kedvezőnek tekinthető ugyan, hogy éves alapon ez már nőtt, azonban negatív meglepetést jelent, hogy a tavaly novemberben és decemberben megfigyelt 1 százalékos havi alapú növekedés után most – a szezonálisan kiigazított adatok alapján – viszont stagnált.

Az éves alapú növekedésben elsősorban az üzemanyag-forgalom alakulása játszott szerepet, itt 2023 elején az üzemanyag-ársapka feloldása után érdemben esett vissza a kereslet, ami alacsony bázist eredményezett. Minimálisan ugyan, de emelkedett az élelmiszer- és az élelmiszer jellegű vegyes üzletek forgalma is egy év alatt, miközben a nem élelmiszertermékek esetében 0,9 százalékos mérséklődést regisztrált a KSH.

Az alapvető javak vásárlása növekszik

Itt elsősorban a ruházati termékek, a bútorok, műszaki cikkek, a könyvek, valamint a használtcikkek forgalma esett vissza, miközben a gyógyszerek, gyógyászati termékek és illatszerek forgalma továbbra is érdemi, 8 százalékos növekedést mutat. Vagyis változatlanul azt láthatjuk, hogy a fogyasztók a nem létfontosságú, halasztható fogyasztási termékek vásárlásáról mondanak le, miközben az alapvető javak vásárlását a takarékosság kevéssé érinti. Ez azt jelzi, hogy a reálbérek emelkedése ellenére az óvatossági motívum továbbra is erős a magyar gazdaságban. A fogyasztói bizalom még nem heverte ki az inflációs sokk okozta megrázkódtatást, a háztartások továbbra is elsődlegesen az elmúlt időszakban leapadt tartalékaikat töltik fel a jövedelmi helyzetük javulása révén.

A havi alapú változások ugyanakkor ebben a tekintetben már kedvezőbb képet vetítenek előre.

Itt a stagnálás oka az üzemanyag-forgalom visszaesése volt, de az élelmiszerek vásárlása sem változott egy hónap alatt, miközben a nem élelmiszer-jellegű termékek forgalma 0,6 százalékkal bővült.

Mi várható 2024-ben a kiskereskedelemben?

Előretekintve a kiskereskedelmi forgalom érdemi emelkedést mutathat a 2024-es évben.

Ezt elsősorban a jövedelmi helyzetben bekövetkező pozitív változás hajthatja, amelynek alapja a dinamikus béremelkedés fennmaradása és a lassuló infláció eredőjeként megvalósuló, éves szinten 6–7 százalékos reálbér-növekedés lehet.

Ugyanakkor ahhoz, hogy a fogyasztás érdemben hozzájáruljon az idei évben a növekedéshez és a GDP bővülési üteme 3 százalék felett legyen, szükség van ezen felül az óvatossági motívum oldódására is. Ehhez viszont nem elegendő a jövedelmi helyzet javulása, a gazdasági kilátásoknak is javulniuk kell, amelynek legnagyobb korlátja jelenleg is a bizonytalanság, amely óvatosságra inti a háztartásokat fogyasztási döntéseik meghozatalában.

