Ha ezek a kütyük megjelennek, már bevásárlólistát sem kell írnunk

A technológiai cégek már több mint egy évtizede dolgoznak olyan új eszközökön, amelyek túlszárnyalják az okostelefokat – azonban egyelőre senki nem találta meg a tökéletes megoldást. Az Apple Watch komoly népszerűségre tett szert, de inkább az iPhone kiegészítőjeként. Más cégek termékei, mint például a Google Glass, egyáltalán nem tudtak érvényesülni a piacon. Most azonban bemutatunk néhány ígéretes eszközt, amely feloldhatja a telefonfüggőségünket.

Nyuszi ül a zsebünkben

A nemrég megrendezett Las Vegas-i CES technológiai eventen okostelefonok helyett egy színes, zsebben hordozható kütyü került terítékre, amelynek a dizájnját a 90-es évek virtuális háziállata, a tamagotcsi ihlette. A mesterséges intelligencia segítségével működő Rabbit r1 nevű eszközt (amely 199 dollárba, azaz körülbelül 70 ezer forintba kerül) egyfajta asszisztensnek szánják a készítők, amely alkalmazások segítségével képes többféle ügyet is elintézni, például megírja a bevásárlólistát vagy asztalt foglal egy étterembe. Ahogyan a bemutatóvideóban is elhangzik, a vállalat célja egy kisebb, egyszerűen használható zsebszámítógép fejlesztése.

A videó szerint az eszköznek nincs felhasználófelülete – azaz nem lehet gombokat nyomogatva belépni egyes alkalmazásokba –, hanem hanggal vezérelhető. Nekünk csak ki kell mondanunk, mit kérünk tőle. (Az azonban már más kérdés, hogy egy hangos, zsúfolt buszon hogyan és mit ért meg).

„Őszintén szólva nem számítottunk ekkora izgalomra és keresletre” – írta Jesse Lyu, a Rabbit alapítója és vezérigazgatója. A Rabbit r1 készülékből négy nap alatt 40 ezret rendeltek, ami messze meghaladta a vállalat kezdeti 10 ezer darabos készletét. Lyu szerint

azért ennyire népszerű az eszköz, mivel a felhasználók belefáradtak az okostelefonok nyomkodásába.

Talán már nem is lesz szükségünk angol órákra...

Novemberben a korábbi Apple-alkalmazottak által elindított Humane AI egy izgalmas demóvideót tett közzé a 699 dolláros (körülbelül 250 ezer forintos) kitűzőjéről, amelyet egyszerűen csak a ruhánkra csiptethetünk, és máris interakcióba léphetünk az ChatGPT-4-gyel.

A Rabbit r1-hez hasonlóan ez az eszköz is hang- és mesterségesintelligencia-alapú, fogadhatunk rajta hívást, valós időben fordít különböző nyelvekről beszéd közben, készíthetünk videót vagy képeket, de akár a bevitt kalóriákat is számolja anélkül, hogy méregetnünk kellene: a kamerán keresztül képes megmondani, hogy mennyi fehérje van abban a termékben, amit a kezünkben tartunk. Kijelzője pedig van is, meg nincs is: a tenyerünkön jeleníti meg, amit látni szeretnénk, és érzékeli a tenyér mozgását – ezáltal tudunk visszalépni az előző oldalra, vagy például megállítani a zenét.

Nem csak stílusos, okos is

Shirin Ghaffary, a Bloomberg írója elmondta, hogy nemrég próbálta ki a Ray-Ban és a Meta közreműködésével kifejlesztett okosszemüveget.

„Az MI-alapú Ray-Ban Wayfarers úgy néz ki és olyan érzés viselni, mint egy hagyományos napszemüveget” – mesélte Shirin.

A szemüveg nemcsak videókat és fényképeket készít, hanem a látottakat képes elemezni is valós időben.

„Megkérdeztem a szemüveget, hogy milyen növényt látok az út szélén, sőt gyorsan megkerestem a választ egy kvízkérdésre anélkül, hogy elő kellett volna vennem a telefonomat” – részletezte a Bloomberg írója.

A Meta szerint az új mesterségesintelligencia-funkciók azonban nem mindig pontosak. A szemüveg például helyesen azonosította a strandon szétszórt napernyőket és golfkocsikat, csakhogy azt állította, hogy ezek a golfkocsik bérelhetők (nem voltak azok). Az eszköz jelenleg csak a tesztfelhasználók számára érhető el. Várhatóan 299 dollárért (kicsivel több mint 100 ezer forintért) lesz megvásárolható.

Bár ezek a termékek kifejezetten érdekesek, kérdéses, hogy valóban szükségünk van-e rájuk. Ahelyett, hogy elővennénk a telefonunkat, inkább plusz egy kütyüt veszünk a telefonunkhoz (ami ugye a kis eszközökkel sem váltható le 100 százalékban), amit szintén minden nap tölteni kell, és figyelni arra, hogy ne hagyjuk otthon, vagy ne merüljön le. Bár van egy-két egyedi funkciójuk, nem biztos, hogy érdemes köré építeni egy egész hardvert, talán új telefonos applikációként még inkább megállnák a helyüket. Azonban nem lehet tudni, hogy mit hoz a távoli jövő, talán ezek vagy ezek továbbfejlesztett verziója fogja kigyógyítani az emberiséget a telefonfüggőségből.