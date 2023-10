Az izraeli segélyekkel mosná össze Biden az ukrán pénzeket

Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter a napokban úgy igyekezett megnyugtatni európai kollégáit, hogy közben az USA részéről semmi konkrétumot nem tudott ígérni, kivéve azt, hogy Biden elnökkel együtt harcolni fog az ukrán segélyek újbóli megindításáért. Tekintettel arra, hogy jelenleg a képviselőház még mindig elnök nélkül lebeg a légüres térben, a kongresszus republikánus többségű, Kijevnek pénzeket utalni egyre kevésbé akaró szárnya pedig nagyon is képes befolyásolni a költségvetést, kijelentése arra enged következtetni, hogy a Fehér Ház immár a kiskapukra koncentrál a meggyőzés politikája helyett.

Ez a kiskapu meglehetősen nagy lett: az elnök a tervek szerint egy egységes segélyezési programra vonatkozó javaslatot nyújt be a héten, amely 100 milliárd dollárt tartalmazna, tulajdonképpen egybegyúrva a különböző országoknak szánt összeget.

Többfrontos háború

Az izraeli konfliktus jelentősen megbonyolította a helyzetet Washington számára. Nagy esélye van annak, hogy ilyen vagy olyan módon immár nemcsak Ukrajnában kell háborúznia, hanem a Közel-Keleten is – ez pedig a tervezett költségvetésre is erősen rányomja a bélyegét. A Fehér Ház új ötlete tehát az, hogy egy egységes segélyezési csomagjavaslatot nyújtana be a kongresszushoz, amely alapjaiban Izraelre koncentrálna, de nagy összegeket tartalmazna a Mexikó felől fenyegető illegális migráció megfékezésének eszközeire és a tajvani segélyekre is. Ezek mellett bújnának meg csendben az Ukrajnának elkülönített pénzek – a többi a resztli.

A javaslat egy teljes pénzügyi évre vonatkozna, a demokraták pedig máris az Izraelnek szükséges katonai segélyek szükségességével magyarázzák annak létjogosultságát. A cél egyértelmű: az USA határvédelmére, Izrael megsegítésére és Tajvan felfegyverzésére a republikánusok is inkább adnak pénzt, mint Kijevnek. Így azonban, hogy az ukrán összegek megbújnak a többi között, tulajdonképpen egy salátává változtatott javaslat egységes elfogadásával azt is megszavazzák majd.

Egyelőre nem világos, hogy egyes országoknak mekkora segélyösszeget tartalmaz majd a csomag, ám Biden valószínűsíthetően ragaszkodni fog az Ukrajnának előzetesen beígért 20 milliárd dollárhoz.

Ha az ötletet megszavazzák, az Európai Unió is folytatni tudja majd háborús finanszírozási programját, a 2024-es év pedig várhatóan ugyanúgy telik, mint az idei – megspékelve egy közel-keleti válsággal, amely (ha valóban beüt) várhatóan akkora lesz, hogy az ukrajnai háború nem csak költségvetési tételként törpül majd el mellette.

