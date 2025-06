Migráns osztálytársai terrorizálták hónapokon át egy osztrák középiskola diákját

Egy 15 éves diákot hónapokon át kegyetlenül bántalmazták, osztálytársai rendszeresen verték, fojtogatták, megalázták, egy ablakon is kilökték. Mindez a HTL Vöcklabruck középiskolában történt, a borzalmakról videó is készült – számol be a Magyar Nemzet a Krone.at. híre alapján. Az ügy országos felháborodást váltott ki, a rendőrség nyomoz, az elkövetőket pedig kizárták az iskolából.

Öt húszéves tanulót gyanúsítanak a bűncselekménnyel, akik állítólag török, afgán és albán származásúak.

A 15 éves fiú fél éven keresztül tűrte a megaláztatásokat, amíg egy barátja a Krone szerkesztőségéhez juttatta el a videókat. A botrány kirobbanása után a bántalmazott fiú – akinek a fizikai állapota javul, de súlyosan megviselték a történtek – beteget jelentett és nem ment iskolába. Ezt követően közvetlen fenyegetéseket kapott, hogyha visszatér az intézménybe, további bántalmazásra számíthat.

A fiú nem tér vissza az iskolába, és ezt az évet sem tudja befejezni.

A történtekre kezdetben enyhe reakció érkezett: egy némettanár csupán egy fogalmazás megírására utasította az elkövetőket „Az erőszak és annak következményei” témában. Ám miután a Krone megkereste az iskola vezetését és a tartományi oktatási igazgatóságot, órákon belül jött a fordulat és az öt tanulót kizárták az iskolából.

