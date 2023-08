Szlovákia gazdasága jelentősen leromlott – Kellemetlen meglepetés a leendő kormány számára

A Makronóm Intézet elemzőjének írása.

A szlovák államháztartás az idei évet a bruttó hazai termék 6,85 százalékának megfelelő deficittel zárja. Ez a GDP 6,44 százalékos hiányával jóváhagyott idei költségvetéshez képest 0,41 százalékkal, 412 millió euróval több.

Kedden tette közzé a szlovák pénzügyminisztérium az államháztartás 2023-ra várható alakulásáról szóló jelentését, amely szerint a nagyobb hiány oka elsősorban az a jogszabály, amelyet megfelelő jogalkotási folyamat nélkül fogadtak el a parlament tagjai, miközben a költségvetés nem tartalmazott ilyen jellegű kiadásokat.

Ebből a jelentésből kiderül, hogy a költségvetés szempontjából jó hír, hogy GDP-arányosan az eredetinél majdnem egyszázaléknyival kevesebbet kell költeni az energiaárak emelkedésével összefüggő támogatásra. Igaz, erre a senyvedő ipar és a lakosság másképp tekint. Másrészt a GDP 1,03 százalékával dobják meg a kiadásokat azok a jogszabályok, amelyeket az előre hozott választásokra készülő parlament hirtelen elfogadott. Ezek közül a GDP 0,43 százalékát teszi ki az, hogy a nyugdíjak jövő év elején esedékes átértékelését előre hozták. Az is jelzésértékű, hogy az adóbevételek a prognózisok szerint a GDP 0,36 százalékával lesznek kisebbek.

A pénzügyminisztérium az államháztartási kiadások oldalán nem számít megtakarításokra. Az elmúlt időszakban elfogadott rendelkezések 720 millió euró értékben terhelik meg a kincstárt, és az állami egészségbiztosítás keretein belül 340 millióval emelkedett az állami biztosítottak járuléka.

A tárca szerint a parlamentben a törvénykezési aktivitás nagyon megterhelte az államháztartást, csaknem kétszer akkora kiadásokkal kell számolniuk, mint amennyi tartalékot erre képeztek. A költségvetés erre vonatkozó tartaléka kevesebb mint 860 millió euró volt, de az elfogadott intézkedésekhez az idén csaknem 1,6 milliárddal kell finanszírozni a büdzsét. Idetartozik a nyugdíjak rendkívüli valorizálása, ami 524 millió euró.

Az adó-előrejelzés aktualizálása után 434 millió euróval kevesebbre számítanak, kisebb lesz a bevétel a szociális biztosítókban, az egészségpénztáraknál, illetve a bevételt csökkenti a gyermekek után járó adókedvezmény emelése is.

A jelenlegi becslés szerint 2023-ban a bruttó államadósság eléri a GDP 57,1 százalékát, ami két százalékponttal kevesebb, mint amit az eredeti költségvetési feltételezett. Ez azonban továbbra is az adósságfék legszigorúbb szankciózónájában marad.

Az adósságféket a 2010-es válság után vezették be, amikor Szlovákia nem jutott külső finanszírozáshoz. Akkor megalakították a költségvetést felügyelő bizottságot, illetve olyan ötsávos rendszert vezettek be, amely az államadósság 50 százalék feletti szintjénél különböző, egyre komolyabb szankciókkal sújtaná a kormányt. Az adósságsávról szóló jogszabályt akkor a pénzügyminisztérium két fiatal szakértője, Ódor Lajos, illetve Horváth Mihály dolgozta ki, ám a Covid-járvány idején ezeket a szankciókat felfüggesztették. Most azonban mondhatjuk, hogy a fagyi visszanyalt, mivel azóta Ódorból megbízott kormányfő, Horváthból pedig pénzügyminiszter lett, és nekik kell elszenvedniük először a saját maguk által meghatározott intézkedéseket.