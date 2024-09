Az éj leple alatt eltávolították Budapest ikonikus szobrát – ez a sors vár rá

Nyitókép: Facebook

A divany.hu arról ír, hogy Zala György szobrát, az ikonikus műalkotást hosszas előkészületek után a hétvégén emelték le a helyéről, hogy restaurálják. Állapotától függően

a szobor 6-12 hónap múlva kerül majd vissza a budapesti Hősök terére.

A szobrot 1901. október 24-én avatták fel, azóta mindig csak kisebb, esztétikai javításokat végeztek rajta. Most azonban a restauráció keretében az oszlopfőt is megerősítik. Gábriel arkangyal ikonikus figuráját hetekkel ezelőtt állványozták fel, majd szeptember 21-én, sötétedés után emelték ki a helyéről. A szobor körüli munkálatok még július 22-én kezdődtek, és 2025 első felében fejeződnek majd be.

Az ikonikus szobrot még soha nem restaurálták.

A Nemzeti Örökség Intézete közleménye szerint 3D-szkenneléssel dokumentálják a szobor minden egyes részletét, ezzel a restaurátorok pontos képet kaphatnak az évtizedek alatt végbement változásokról.

Emlékeztetnek: az Andrássy út végén 1894-ben még egy Ybl Miklós által tervezett ivókút állt, mígnem egy évvel később a milleniumi ünnepségekre készülve új koncepció alapján kezdték meg a tér átrendezését. Az Andrássy utat lezáró, a Városliget kapujában lévő tágas területen egy nemzeti pantheont kívántak létrehozni.

Régen más szobrok álltak a Hősök terén,

tudjuk meg. Hangsúlyozzák: az eredeti szobrok egy részét, a második világháború harcai során megsérült Habsburg uralkodókat, Mária Teréziát, II. Lipótot, Ferenc Józsefet, III. Károlyt, és II. Lipótot a Rákosi-korszakban eltávolították. A teret végül 1932-ben nevezték el Hősök terének. Ekkor még virágágyások díszítették, majd 1938-ban díszburkolatot kapott, írják.