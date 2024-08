Szarajevó nem enged

A horvát–bosnyák határnál leszállítanak a buszról, egyesével megyünk a bódéhoz, mint régen a román–magyar határon. Szkennel a határőr, felvétel is készül mindenkiről. A horvát oldal is és a bosnyák is külön rögzíti az érkezésünket. Két órát töltünk ott, mielőtt alászállunk a Balkán puskaporos hordójába. Még három óra kanyargás a Boszna folyó völgyében, és meg is érkezünk Szarajevóba. A városba, ahol száztíz éve Gavrilo Princip kezében eldördült a 20. század tébolyát elindító startpisztoly. A Latin hídnál, amely a szocializmus idején Princip híd is volt, két lábnyom, a terrorista lábnyoma „emlékeztet az egyszer-volt ragyogásra”. A szerbek ma is hősnek tartják Gavrilo Principet. Szarajevó külvárosában, Belgrádban és a vajdasági Bácstóvárosban is szobra áll, utóbbit Emir Kusturica filmrendező, Szarajevó szülötte leplezte le, aki filmet is forgatott a merénylőről. Ilyen a történelem. Minden attól függ, hogy kinek az érdekei szerint rendezzük be a múltat. Egy autó áll a sarkon az első világháború történetét bemutató múzeum mellett, olyan, amilyenben Ferenc Ferdinánd és Zsófia hercegnő utoljára utaztak.