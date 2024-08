Belőlünk még nem veszett ki a lélek

Nyitókép: Mandiner / Földházi Árpád

Motorral jött a próbából, a hétvégén meg a Medveles rendezőjeként lesz Zsámbékon szabadtéri bemutatója. Sűrű szezonkezdés?

Már hosszú évek óta sűrű az életem. Ez egyáltalán nem baj. Ezt szeretem, akkor érzem jól magam, ha történnek körülöttem a dolgok. Majdnem tíz éve ingázom nap mint nap Dunaújváros és Budapest között, kis túlzással minden fát ismerek az út mentén, és az is jólesik. Hetvennégy kilométer eleve nem a világvége, ráadásul az M6-oson közlekedem, amely szerintem az ország legjobb sztrádája. Reggel, ha kell, kinyitom a kocsiban a telefonos irodát, délután meg negyven-ötven perc alatt otthon vagyok, és ez a háromnegyed óra pont elég hozzá, hogy fejben szépen átkapcsoljak a munkahelyiből a családi létbe. Ami nem arról szól, és erre tudatosan figyelünk a feleségemmel, hogy a színházi ügyekről meg a színjátszásról beszélgetünk. Még akkor sem, ha esetleg közös előadásban játszunk. Hiszek abban, hogy mindennek megvan a helye, módja, ideje. Talán mert a szűz az alapjegyem, azaz alapvetően rendszerető vagyok, a fejemet, a környezetemet és a feladataimat tekintve is; addig soha nem kezdek újba, amíg az előző nincs rendben elvégezve. Ha pedig pontot tettem az aznapi teendők végére, este már igyekszem nem nyomasztani magam semmivel. Minek is tenném, ha reggel úgyis elölről kezdődik minden.