Képzelőerő és történelem

Arthur C. Clarke (1917–2008) angol mérnök azon kevesek egyike, akik képesek voltak komolyan vehető módon jósolni. A második világháborúban a brit légierő kötelékében szolgált, a világon elsőként dolgozta ki a műholdas kommunikáció működési elvét. Közben sci-fi-íróként is jelentőset alkotott: részletes elképzelésekbe bocsátkozott az univerzum gyarmatosítására alkalmas űrrepülőgépekről, elbeszélései adták az alapot Stanley Kubrick 2001: Űrodüsszeia című remekművének is. Izomsorvadása miatt később tolószékbe kényszerült, és Ceylon szigetére helyezte át székhelyét. Nevét – az általános műveltségen túl – kisbolygó őrzi, s a geoszinkron műholdak is az úgynevezett Clarke-pályán keringenek.