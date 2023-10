Pszichedelikus bulik és sorkatonaság – mit tudunk a fesztiválról, ahol közel 300 embert mészárolt le a Hamász?

Ahogy azt is megírtuk, egy izraeli lap interjút közölt egy orvossal, aki a fesztivál helyszínén járt a mészárlás után.

Elmondása szerint az összes kollégáját, illetve az általuk kezelt sebesülteket is meggyilkolták.

„Az egyikük úgy döntött, hogy kimegy a mentőautójával elsősegélyt nyújtani a szabadba, pedig ez ellentétes az előírásokkal – fejbe lőtték. Megölték a sebesülteket, akiket kezeltünk. Még mindig nem tudom megemészteni. Nem hiszem el, hogy a halált kellett felírnom a barátom kórlapjára” – mondta az orvos.

Na, de lássuk, pontosan milyen zenei fesztivál volt a sivatagban?

A szóban forgó zenei fesztivál egészen pontosan egy goafesztivál – vagy másik nevén psytrance (azaz pszichedelikus trance) fesztivál – volt, amelyet a Gázai övezettől alig néhány kilométerre, a Negev-sivatagban tartottak.

A Supernova fesztivált minden évben a zsidó vallásban jelentős szukkót ünnepére időzítik,

így a buli a múlt hétvégén péntektől vasárnapig tartott (volna).

Ahogy a korábbi években, idén is Izrael minden részéről, illetve külföldről is érkeztek fiatalok a trance és rave profilú fesztiválra. A mostani ráadásul a híres brazil psytrance fesztivál, a Universo Paralello (azaz Párhuzamos Univerzum) goafesztivál első izraeli helyszíne is volt egyben.

A fesztivált főleg fiatalok látogatták, akik azért voltak ott, hogy – miként a fesztivál honlapján olvasható – „megtapasztalják a belső nyugalmat, békét és harmóniát”.

Mi az a goa és mi az a psytrance?

A goatrance kialakulásának kezdetei az 1990-es évekre tehetőek, ám a kultúra sokkal messzebbre nyúlik vissza az időben, pontosan az 1960-as évek végére. Ekkoriban a hippikorszak gyermekei azt a gondolatot próbálták továbbépíteni, hogy a természettel harmóniában élve folytassák azt a megkezdett életformát, melyet Woodstock elindított (Azaz a „Make Love, not War!” életszemléletet).

Ekkoriban Goa – India egy tengerparti állama – lett a kalandvágyók és rocksztárok egyik fő célpontja, ahol keresték azt a szabadságot, melyet anno Woodstock adott. Az 1980-as évekig szépen virágzó kommunák alakultak ki Goán, melyek a saját szabályaik szerint, és a nyugati életmódtól teljesen eltérően éltek.

Az 1990-es évek elején beköszöntött Goán is az elektronikus forradalom (acid), melyet az ott lakók azonnal a magukévá tettek, és továbbfejlesztettek saját szájuk íze szerint.

Nagyjából tehát innentől fogva beszélhetünk goatrance-ről, mint az egyik meghatározó elektronikus zenei stílusról. Később aztán ebből fejlődött ki a psytrance is.

Izrael és a goa-szubkultúra

A goa alapvetően szerte a világon underground zenei kultúrának számított körülbelül az ezredfordulóig, így nem is igazán találkozhattunk vele a fősodort képviselő médiumokban. Ez alól kivétel volt Izrael, ahol a goa már akkoriban is országos népszerűségnek örvendett. Régóta köztudott, hogy Izraelben nagyon erőteljesen jelen van a goa-szubkultúra,

amelynek kialakulása pszichológiai szempontból szoros összefüggésben áll az ott élő fiatalok hadkötelezettségével és háborús élményeivel.

Aki járt már psytrance- vagy rave bulikban, biztosan észrevette, hogy a legkedveltebb és legkeresettebb DJ-k is mind Izraelből származnak, illetve maga Izrael is otthont ad híres goafesztiváloknak és buliknak; ezek egyike a szóban forgó – a napokban szörnyű vérfürdőbe torkolló – Supernova is. Szintén Izraelben szervezik az amerikai Nevada-sivatagból jól ismert Burning Man Fesztivál hivatalosan is jóváhagyott társrendezvényét, a Midburnt is, amelyről tudni lehet, hogy egyszerre tartalmazza Szodoma és Gomorra hedonizmusát, valamint a „Tej és Méz” országának utópisztikus vízióit. A hazai nyári fesztiválok közül a Sun és O.Z.O.R.A is szép számmal ad otthont évről évre izraeli DJ-knek, ahogy magyar DJ-k is rendszeres fellépői az izraeli buliknak.

Ez a mostani Supernován sem volt másként,

egy magyar DJ, Tóth „Wegha” András, a hazai O.Z.O.R.A Fesztivál egyik szervezője is ott volt a fellépők között, ő túlélte az embertelen öldöklést.

Wegha a fesztivál plakátja szerint október 7-én hajnali 3:30-4:45 között lépett fel a Negev-sivatagban tartott fesztivál Nova színpadán, az öldöklés pedig reggel 8 óra tájban kezdődött el.

„Megvagyok. Részvétem a családoknak, borzalom” – írta tömören közösségi oldalán a magyar DJ a történtek után.

A pszichedelikus bulik és a sorkatonaság

A goa izraeli története közel 25 éve kezdődött,

amikor is a '90-es évek első éveiben egyre több izraeli fiatal utazott Goára, hogy ott pihenje ki a sorkatonaságban szolgált éveit

– ezek az alkalmak voltak az első érintkezési pontok az akkoriban kialakuló műfajjal. Sok izraeli fiatal – akik frissen szabadultak fel az Izraeli Védelmi Erőknél (IDF) eltöltött kötelező katonai szolgálatukból – egy szál hátizsákkal keltek útra Indiába.

A Goán játszott zenék és a szabadtéri bulik világa lehetőséget adott az izraeli fiatalok számára, hogy kiszakadjanak a 2-3 éves katonai szolgálat lelki, fizikai terhe alól, így tehát nem csoda, hogy hazatérve magukkal vitték ezeket a zenéket. Az első izraeli goa dj-k és kollektívák (California Sunshine, Astral Projection) a '90-es évek derekén indultak útjukra. Később a digitális technológia fejlődésével, egyre több stúdió és fórum jött létre, újabb zenéket és nagyobb közönséget vonzva magukkal.

A legtöbb ilyen bulit – ahogy a mostanit is – már a kezdetek óta a hagyományos izraeli ünnepekre időzítették. Az események szombaton (a zsidó szombaton) éjfél körül kezdődtek, és egészen másnap délutánig tartottak. Ahogy Joshua Schmidt író is megjegyzi, ekkoriban egy úgynevezett „kvázi-vallási légkör” alakult ki.

Ebben a korszakban az izraeli kultúra egyre szekulárisabbá vált, ezt a jelenséget a globalizáció és különösen az Egyesült Államok növekvő befolyása ösztönözte.

A kapitalizmus erősödött, és az 1993-as Oslói Megállapodás reményt teremtett a békére a több évtizedes izraeli-palesztin konfliktus után.

A műfaj létének és virágzásának egyik fontos feltétele a szabadtéri party-k voltak. Az erdőkbe vagy éppen a sivatagba – sokszor illegálisan – szervezett bulik azonban nem nyerték el a hatóságok tetszését: egészen a '90-es évek végéig jellemezők voltak Izraelben a gyakori razziák. Mindez persze fordított irányban fejtette ki hatását – egyre több és több buli, fesztivál szerveződött, egyre több emberhez jutott el a goa-kultúra és vele együtt olyan hívószavai mint a „törzsi létmód”, a természet és egymás szeretete vagy a béke. A 2000-es években aztán tovább folytatódott a goa sikertörténete. Miközben a psytrance egyfajta érzelmi katarzis volt a hétvégenként erdőkbe és sivatagokba utazó izraeliek ezrei számára, a műfaj az undergroundon túl is egyre nagyobb teret hódított.

s mára Izrael egyik legjelentősebb (szub)kulturális exportterméke vált.

➡️Israel: voluntários encontram 260 corpos onde ocorria festa rave



Festival Universo Paralello era feito no deserto de Negev, no sul de Israel, perto da Faixa de Gaza, por onde o Hamas entrou no país.



Leia: https://t.co/nQHkpUtYE2pic.twitter.com/b1edOhxUBT — Metrópoles (@Metropoles) October 9, 2023

