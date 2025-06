Szétrobbantotta a kormányt Orbán Viktor holland barátja, a miniszterelnök már le is mondott

Ahogy korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk róla, Geert Wilders, a holland jobboldali Szabadságpárt (PVV) vezetője közösségi oldalán bejelentette: ha pártja menekültügyi terveinek többségét nem fogadja el a kormánykoalíció – és nem kerül be a koalíciós megállapodás tervezetébe, illetve a kabinet nem hajtja végre haladéktalanul –, akkor a PVV kilép a koalícióból. Végül ez be is következett kedden.