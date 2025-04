Izraeli lap: Netanjahu, Orbán és Trump az erkölcsileg csődbe ment világrenddel szemben

A szerző szerint a Büntetőbíróság jogtalanul adott ki nemzetközi elfogatóparancsot Netanjahuval és akkori védelmi miniszterével, Joáv Galanttal szemben az izraeli háború kitörése után, mivel a háborút egyrészt a Hamász kezdte a könyörtelen mészárlással, másrészt pedig az

„Izraeli Védelmi Erők minden korábbi háborús félnél többet tettek azért, hogy a lehető legkevesebb civil áldozatot követeljék a harcok”.

Hozzáteszi, a Hamász szándékosan a civil áldozatokat célozta, és támadásra kényszerítette Izraelt, majd „azt híresztelték, hogy Izrael nem tud katonai műveleteket végrehajtani anélkül, hogy ne ölne meg rengeteg gázai civilt is” – írja.

„Ahogy nő a halálos áldozatok száma, a palesztinok a médiát és a közösségi médiát arra tervezik használni, hogy Izrael ellen hangolják a nemzetközi közvéleményt” – írja. Ennek következtében a „globalista baloldal által irányított nemzetköz szervezetek nemzetközi elfogatóparancsokat adnak ki az izraeli katonákra és vezetőkre”, ezzel nyomást gyakorolva Izraelre, hogy fejezze be a háborút, ami a Hamász tererorszervezet győzelmét eredményezné.

A szerző aláhúzza, a Biden-adminisztráció támogatta az Izrael-ellenes hangokat, és nem tett semmit az ország ellehetetlenítése ellen.

„Donald Trump újraválasztásával és Orbán Viktor közelmúltbeli fellépésével Netanjahu azonban nemcsak azt bizonyítja, hogy utazása jóval Izrael határain túlra is kiterjedhet, hanem azt is, hogy Izrael a fizikai és a diplomáciai csatatéren is megnyerheti igazságos háborúját” – írja.

Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta a Nemzetközi Büntetőbíróságot az Egyesült Államok és közeli szövetségese, Izrael ellen folytatott eljárások miatt.

