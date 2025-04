„»A bírósági ítélet szerint az ő pártja is pontosan ugyanazt követte el, mint Le Penék – de az ő esetében a bíróság valamiért megelégedett a párt, illetve az érintett EP-képviselők megbírságolásával, a pártelnököt nem büntették meg és nem is tiltották el a hivatalviseléstől, ennek köszönhetően lehet ma egyáltalán miniszterelnök. Kérdés, hogy szerepet játszhatott-e ebben az, hogy Bayrou 2017-es visszalépése rengeteget segített Emmanuel Macronnak első elnökválasztási győzelmében, s a miniszterelnök azóta is az elnök hű embere.«

Köszönjük, ez is teljesen világos. Politikai ítéletek, alávaló, aljas, vérlázító bírói döntések, amelyek teljes egyértelműséggel kizárólag politikai célokat szolgálnak. És ezt nevezik ma jogállamnak, független igazságszolgáltatásnak, és ezt kérik számon a hazánkon. Ezek. S ha valakinek még nem lenne teljesen világos, hogy ez itt az áramvonalasított Szovjetunió, annak néhány »apró« adalék még, címszavakban:

»A Jean-Pierre Fabre-Bernadac nyugalmazott csendőrtiszt kezdeményezésére megírt közlemény szerint a társadalmi feszültségek és a vallási szélsőségesség miatti gyűlölet ellen kellene sürgősen fellépnie a kormánynak. A levél tartalmával Marine Le Pen, a radikális jobboldali francia Nemzeti Tömörülés vezetője is egyetértett, és kérte a nyugdíjas katonákat, csatlakozzanak jövő évi választási kampányához.

Franciaország veszélyben van, több halálos veszély is fenyegeti. Mi, akik még nyugdíjas korunkban is Franciaország katonáinak tartjuk magunkat, a jelenlegi körülmények között nem maradhatunk közömbösek hazánk sorsa iránt – áll a köztársasági elnöknek, a kormánynak és a parlamentnek intézett levélben, mely a Valeurs Actuelles francia jobboldali hetilap portálján jelent meg. A kezdeményezéshez csatlakozók úgy vélik, hogy az iszlamizmus a társadalmat érintő súlyos problémákat okoz az országban, és olyan területeket, közösségeket alakít ki országszerte, ahol a törvények és a francia értékek érvényüket vesztik.«”