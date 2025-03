Besokallt a belga miniszterelnök: Európa ezúttal túl messzire megy Oroszországgal szemben

„Ha Európa elkoboz közel 2oo milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyont, az háborús bűncselekménynek minősül, rendszer szintű kockázatot jelent az egész pénzügyi világrendszerre nézve és súlyos megtorlásra lehet számítani Oroszország részéről” – nyilatkozta Bart De Wever belga miniszterelnök csütörtökön késő este az uniós vezetők brüsszeli találkozója után, számolt be a Politico.

A belga kormányfő kijelentésével arra reagált, hogy több európai ország – köztük Franciaország, az Egyesült Királyság és Spanyolország – felvetette, hogy kobozzák el azokat az orosz tulajdonokat, amelyeket Ukrajna megtámadása után foglaltak le, és a pénzből támogassák Kijevet Moszkva ellen. Belgium azonban nehéz helyzetben van, mert Brüsszelben található az Euroclear nevű pénzügyi intézet, amely a legtöbb Európa által lefoglalt vagyon fölött rendelkezik.

A belgák félnek a jogi következményektől, amiket egy ilyen szélsőséges intézkedés maga után vonhat.

Az Euroclear már most is rengeteg orosz tulajdonossal áll perben, akik kártérítést követelnek a vagyonuk visszatartása miatt.

De Wever szerint a valóságtól elrugaszkodott elképzelés, hogy Ukrajnának adják az oroszoktól lefoglalt vagyont.

„Nem a fantázia világában élünk. A való világban élünk, ahol ha valakitől elveszünk 200 milliárd eurót, annak következményei lesznek” – mondta a miniszterelnök.

Nem új keletű elképzelés, hogy orosz pénzzel harcoljon Ukrajna Putyin ellen

A G7-országok tavaly már döntöttek arról, hogy a lefoglalt orosz vagyonokból származó nyereség egy részét kölcsönként eljuttassák Ukrajnába. Most viszont több ország is felvetette, hogy nem csak a kamatokat, de a befagyasztott alaptőkéket is fel kéne használni, hogy minél jobb helyzetbe hozzák Ukrajnát a béketárgyalásokon.