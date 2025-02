Jöhet, amire mindenki vár! Békenagykövetet küldött Oroszországba Donald Trump

A The New York Times arról ír, hogy Donald Trump amerikai elnök titokban újabb személyt nevezett ki a béke megteremtésére: Steven Witkoff, akit korábban közel-keleti megbízottnak jelöltek, Oroszországba látogatott. Egyes források arról számoltak be, hogy

Steven Witkoff már közvetlen tárgyalásokat folytat Vlagyimir Putyin közeli környezetével,

írják.

Hozzáteszik: az Egyesült Államok elnökének orosz–ukrán megbízottja február 11-én Moszkvába látogatott, hogy kiszabadítsa Marc Fogel amerikai állampolgárt, egy tanárt, aki több mint három évet töltött orosz őrizetben kábítószer-birtoklás vádjával.

Michael Waltz amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó így fogalmazott: „Trump elnök, Steve Witkoff és az elnök tanácsadói

olyan cserében egyeztek meg, amely az oroszok jóhiszeműségének demonstrációja és annak a jele, hogy jó irányba haladunk a brutális és szörnyű ukrajnai háború befejezése érdekében”.

Emlékeztetnek: Marc Fogel, a moszkvai angol-amerikai iskola korábbi tanára, aki az Egyesült Államok nagykövetségének munkatársa is volt, három és fél évet töltött börtönben. A most 63 éves pedagógust 2021. augusztusában a moszkvai repülőtéren tartóztatták le, amikor visszatért az iskolaév kezdete előtt Oroszországba és a csomagjában 17 gramm orvosi célokra felírt, fájdalomcsillapításra szolgáló marihuánát találtak. 14 év szigorított munkatáborban letöltendő börtönbüntetésre ítélték!

Hangsúlyozzák, hogy