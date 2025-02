Izrael megkaphatja „minden bombák anyját” – Trump óriási fegyverszállítást tervez

Az Egyesült Államok fontolgatja, hogy Izrael rendelkezésére bocsátja az egyik legnagyobb és legerősebb légibombáját, a Massive Ordnance Air Blast (MOAB) nevű fegyvert, amelyet „minden bombák anyjaként” is emlegetnek – írta meg a Magyar Nemzet.

Donald Trump közel-keleti politikájának részeként az izraeli fegyveres erők megkaphatják ezt az óriási, tizenegy tonna TNT-nek megfelelő robbanóerejű eszközt, amely GPS-irányítással rendelkezik és hatalmas pusztításra képes.

A döntés hátterében az Izrael és Irán közötti feszültség állhat. Az amerikai kormányzati körökből származó információk szerint Steve Witkoff, Trump közel-keleti különmegbízottja, az izraeli miniszterelnökkel folytatott tárgyalásai során utalt arra, hogy Washington készen áll az Izraeli Védelmi Erők (IDF) felfegyverzésére ezzel a nagy hatótávolságú, precíziós fegyverrel. A The Jerusalem Post értesüléseire hivatkozva a Merkur arról számolt be, hogy a tárgyalások során kifejezetten ennek az eszköznek az átadásáról is szó esett.

Nyitókép: US Defense Department (DOD)/AFP

