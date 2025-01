Politika és kultúrkereszténység az Egyesült Államokban

Kiderült az is, hogy minél inkább ténylegesen is templomba járó egy amerikai választó – annál inkább hajlamos lesz a republikánusok jelöltjét támogatni. Noha Trump karaktere, életútja nem a keresztény politikus mintaképe, mégis voltak szép számmal vallási vezetők, akik kifejezetten mellette kampányoltak.

Ennek legismertebb és legtöbbet idézett példája Hank Kunneman teleevangelista támogatása (endorsement) volt, aki egyenesen felkentnek nevezte Trumpot („There's something on President Trump that the enemy fears: It's called the anointing.”).

Az amerikai konzervativizmusra sokáig az jelentette a legnagyobb veszélyt, hogy a neki többé-kevésbé megfeleltethető párt (a Republikánus) nem különbözött radikálisan az ellenfelétől, a Demokratától. Utóbbi pártban is voltak életvédők (Joe Manchin, Paul Begala, Bob Casey Jr.) és a fegyvertartás radikális hívei (Joe Manchin erre is jó példa, de a szélsőségesen progresszív Tim Walz, Harris alelnökjelöltje is!) – míg a republikánusok között is akadnak olyanok, akik elnézőek voltak a „melegházasság” kérdésében (Arnold Schwarzenegger).

Ezen felül a két párt külpolitikája sem különbözött érdemben, mert már a nyolcvanas évek kezdete óta lényegében ki volt szervezve agytrösztökbe.

Élesedő ellentét

Ahogyan az a politikában lenni szokott, ami az egyik oldal tragédiája – az a másik szerencséje: a Demokrata pártot foglyul ejtette egy totálisan erkölcstelen woke elit. Egy olyan társaság, amelyik nem a szokásos értelmemben volt erkölcstelen (úgy vélik, hogy a szabályok rájuk nem vonatkoznak), hanem moralitás-ellenesek voltak: tehát kifejezetten és nyíltan azon dolgoztak, hogy megsemmisítsék a Nyugat erkölcsi rendjét.