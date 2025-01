„És szerintem már mindenki sejti, miről van szó, hiszen nem nehéz. Trump pontosan ugyanazt az utat járja végig, mint Orbán Viktor. Annyi különbséggel, hogy ő nem 8, hanem csak 4 éven keresztül kényszerült ellenzékbe, mielőtt a korábbihoz képest sokkal nagyobb erővel, felhatalmazással, sokkal több politikai tapasztalattal visszatérhet a Fehér Házba. Neki is voltak eredményei 2016 és 2020 között, de a globalista mélyállammal, a »deep state«-tel szembeni küzdelembe beletört a bicskája.

Most viszont gyökeresen más a helyzet. Sokkal stabilabb, megbízhatóbb emberei vannak, megismerte az egész washingtoni mocsár működését, és maga mellé tudott állítani számos olyan kulcsfigurát Elon Musktól Joe Roganen át Robert F. Kennedy Juniorig, akikkel szemben akár a katonai-ipari komplexum, akár a mainstream média, akár a hollywoodi celebcsorda, vagy az egyetemek woke-maffiái mind-mind tehetetlenek.

Több fronton is sikerült áttörni a falat, ahogy Orbánnak is az elmúlt 15 évben. De ahogy Orbánnak, úgy Trumpnak is nagy csatái lesznek még a »Birodalom örököseivel« szemben. De ebben a csatában most már nem ő a gyengébbik fél, az »underdog«.

Ha kitart, és az emberei is kitartanak, akkor tényleg Ronald Reaganhez hasonló, nagy tettet vihet végbe. Reagan a kommunizmust győzte le, Trump (és európai szövetségesei, Orbánnal az élen) pedig a marxista utópiákra alapozó globalista önkényuralmat verhetik szét, még mielőtt az ki tudna épülni.

Ez a versenyfutás zajlik, és most végre egy hiperszonikus tankot is kaptunk hozzá.”

Nyitókép: Mark Wilson/Getty Images

***