Gőzerővel dolgozik a titkosszolgálat: puccskísérlet gyanúja miatt kiutasítottak egy ukrán férfit Szlovákiából

Kiutasítanak Szlovákiából egy ukrán állampolgárt a pozsonyi kormány tervezett megbuktatásával kapcsolatos tevékenységről szerzett információkkal összefüggésben – jelentette be az országos rendőrfőkapitány tisztét ideiglenesen betöltő Jana Maskarova csütörtökön.

Jana Maskarova azt követően nyilatkozott, hogy a szlovák parlament védelmi és biztonsági bizottságának – végül elmaradt ülésén – a Szlovák Információs Szolgálatnak (SIS) a szlovák kormány tervezett megbuktatásával kapcsolatos tevékenységekről szóló jelentése került volna terítékre. A TASR szlovák közszolgálati hírügynökség jelentése szerint Jana Maskarova országos rendőrfőkapitány csütörtökön azt mondta:

a rendőrség a titkosszolgálati jelentés összes megállapításával foglalkozik, és az azokban szereplő személyek nem léphetnek majd be az országba.

Részletek közlése nélkül bejelentette: értesüléseik szerint már döntés született egy ukrán állampolgár kiutasításáról, ami folyamatban van.

Matus Sutaj Estok szlovák belügyminiszter csütörtöki pozsonyi sajtótájékoztatóján megerősítette az országos rendőrfőkapitány bejelentését. A szlovák belügyminiszter elmondta: a tervezett puccsal összefüggésben a szlovák hatóságok négy személynek már megtiltották az országba történő belépést, további öt személy esetében ez folyamatban van, egy ukrán állampolgár kiutasításáról pedig már döntés is született.

A szlovák hírügynökség szerint a belügyminiszter a kiutasított személyt biztonsági kockázatnak minősítette, azonban ennek mibenlétéről konkrétumokat nem közölt.

A múlt hét folyamán Robert Fico szlovák miniszterelnök és Peter Pellegrini szlovák államfő is titkosszolgálati információkra hivatkozva arról tájékoztatott, hogy egy olyan – az ellenzéki pártokhoz is kapcsolódó – külföldről finanszírozott hálózat működik az országban, amelynek célja, hogy aláássa az ország alkotmányos rendjét, és mesterségesen szított események által kikényszerítse a kormány lemondását. A miniszterelnök tájékoztatása szerint, ennek a „szakértői csoportnak” része volt a georgiai és az ukrajnai Majdan-tüntetések eseményeiben is.