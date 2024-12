Szakértő: Több tízezer nyugati katona Ukrajnában? Mintha szándékosan szabotálnák a tűzszünetet!

Nyitókép: Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP

Ahogy megírtuk, európai vezetők a háttérben arra készülnek, hogy tűzszünet vagy békemegállapodás esetén nagy létszámú fegyveres csapatokat küldjenek Ukrajnába, akár 100 ezer katonáról is szó lehet. A Reuters értesüléseire Robert C. Castle biztonságpolitikai szakértő is reagált.

„Ha az oroszokat rá akarjuk venni egy tűzszünetre, akkor talán nem azzal kéne kecsegtetni őket, hogy az egyszersmind azt is jelenti, hogy több tízezer nyugati katona fog állomásozni a határuk mentén.

Néha az az érzésem, hogy aki ilyenekkel ötletezik, az szánt szándékkal el akarja szabotálni az egész folyamatot” – írja a szakember a Facebookon.