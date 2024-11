Nyitókép: Jim WATSON / AFP

„Azt állította Orbán Viktor (Trump választási győzelméről, Facebook-oldalán), hogy a republikánus jelöltet börtönnel fenyegették, elvették a vagyonát, meg akarták ölni, szembefordult vele a teljes médiavilág, és mégis győzött.

Ezzel szemben a tény az, hogy nem fenyegették börtönnel, hanem köztörvényes bűncselekmények miatt több eljárást indítottak és számos ügyben vádat emeltek ellene, egy ügyben pedig már a bíróság is bűnösnek mondta ki.

A vagyonát senki nem vette el, továbbá nem meg akarták ölni, hanem egy magányos, húszéves fiú kísérelte ezt meg, a teljes médiavilág pedig nem fordult vele szembe,

hiszen a legnézettebb hírtévé, a FoxNews végig őt támogatta, csakúgy, mint az üzleti körök lapjának nevezett Wall Street Journal, nem beszélve a leghallgatottabb rádióműsorokról és videópodcast-készítőkről. Mégis győzött.

Azt is állítja Orbán (a Kossuth rádióban), hogy »az Egyesült Államok elnöke Magyarország barátja, és ez olyan gazdasági lehetőség, ami korábban soha nem állt fenn«.

Ezzel szemben a tény az, hogy sokszor fennállt, hiszen a rendszerváltás idején George Bush, aztán nyolc évig Bill Clinton ugyancsak Magyarország barátja volt, sőt Bush fia is jó viszonyt ápolt a Gyurcsány-kormánnyal, ha Orbánnal nem is. Igaz, Obama és Biden elnöksége alatt romlott a viszony, de ez nem rajtuk múlt. Orbán jól meg is büntette érte Amerikát.”

***