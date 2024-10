Hangoskodnak Daniel Freund cimborái: eltörölnék Orbán frakcióját a „demokrácia nevében”

Kik tanítanák móresre hazánkat?

A szóban forgó tanulmányt négy egyetemi tanár írta. Kim Lane Scheppele neve ismerősen csenghet az olvasók számra, hiszen már hosszú ideje bírálja Magyarországot a liberális professzor. Eddigi „karrierjével” a Mandiner is részletesen foglalkozott. A magyaros csengésű R. Daniel Kelemen az X-oldalán tette közzé a minap, hogy a Magyarországot szintén folyamatosan támadó Daniel Freund zöldpárti EP-képviselővel találkozott. Laurent Pech a budapesti CEU Demokrácia Intézet vezető kutatója. John Morjin jelenleg a Groningeni Egyetem professzora, aki nemrég felszólalt a Budapest Fórumon, amelyet CEU Demokrácia Intézet szervezte, karöltve Political Capital nevű balliberális elemzőintézet és valamint a Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzat, ahol David Pressman amerikai nagykövet is nyíltan fenyegette hazánkat.