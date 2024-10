A nyitókép illusztráció. Fotó: Michael White Productions / Photo12 via AFP

„Megértettük. Arról van tehát szó, hogy miközben például Németország és az EU az elmúlt évben 50 százalékkal növelte a »sztán« országokba irányuló exportját (amely export végső célországa természetesen Oroszország), aközben mi, magyarok ne ugráljunk és hagyjuk ezt a konnektivitást meg gazdasági semlegességet, kössük csak magunkat a Titanic módjára süllyedő német gazdasághoz. Mert akkor majd barátok maradunk és »visszaszerezzük a bizalmat«.

S nyilván az sem ártana, ha tanulnánk egy kis német demokráciát is. Megtanulhatnánk pél­dául Annalena Baerbock ars poeticáját, miszerint »soha nem érdekelt, mit akarnak a választóim«. Vagy az alkancellár, Robert Habeck ars poeticáját, miszerint »mindig hányingerem volt, ha a hazaszeretet szót hallottam, soha nem tudtam mit kezdeni azzal, hogy Németország, és ma sem tudok«.

Ilyenné kellene válnunk, hogy Julia Gross nagykövet asszony szeressen bennünket és bízzon bennünk.

S azt is megtanulhatnánk, hogy a győztesek nem kerülhetnek hatalomra, akárhogy is nyerik meg a választásokat, mert »kordont kell vonni köréjük«, csak azt nem tudjuk még pontosan, ha például az AfD az egész országban győzni fog, rá­adásul abszolút többséggel, akkor hogyan lesz kordon vonva, de majd meglátjuk, és az is a demokrácia nagy ünnepe lesz.

Mindezek után pedig mélységesen egyetértve Kohán Mátyással, aki szerint »a tisztességes magyar–német viszony nem perverz germanofilek fakultatív hóbortja, hanem sarokköve a magyar jövőnek; enélkül sem gazdasági semlegesség nem lesz, sem semmi más. Nem nyugodhatunk tehát bele abba, hogy a magyar habiszti és a német kockafejűség közösen ilyen mélyre navigálták a mocsárban ezt a létfontosságú viszonyt. Megértésre és együttműködésre vagyunk kárhoztatva, ha a ‘will dich lieben und verdammen’ jegyében, akkor úgy – jó lenne, ha ezt mindenki felfogná. Budapest hívja Berlint, Berlin meg jelentkezzék! Wahnsinn, Blödsinn, ­Schwachsinn, ami itt folyik, s valakinek sürgősen meg kell nyomnia a nagy piros reset gombot« – szóval ezzel egyetértve és ezt szem előtt tartva mégiscsak üzenjük Julia Grossnak, hogy…