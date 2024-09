Visszatérhet a nácizmus: kongatja a vészharangot a The New York Times

A nyitókép illusztráció. Fotó: Photo by Marco Rauch / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Németországban jelentősen megerősödött az AfD, amelyet a vasárnapi tartományi választások igazolnak a legjobban. A jobboldal és a populizmus azonban nem pusztán Németországban, hanem más európai országban is növekszik – írja a The New York Times.

A cikk szerzője úgy látja, hogy egyáltalán nem jó jel az, hogy a jobboldal ennyire meg tudott erősödni Türingiában és Szászországban. A jelenleg kialakult helyzet Serge Schmemann meglátása szerint felvet néhány problémát. Ezek közül a legfontosabb talán az, hogy a megerősödő AfD-vel sokan nem szeretnének szövetségre lépni.

Ami talán ennél is fontosabb, hogy a német jobboldali párt nem szívesen támogatná Ukrajnát, ahogy a bevándorlást is teljesen ellenzi.

Az AfD gyors felemelkedése azonban önmagában is aggasztja a cikk szerzőjét. „Visszatér a nácizmus?” – tette fel a kérdést az újságíró.

