Európa kollektív hazugságban van, az okozott kár felmérhetetlen

Ezek a növekvő munkaerőköltségek egy olyan időszakban jelentkeznek, amikor a versenytárs országok munkaerőköltségei csökkennek. A kínai gazdasággal kapcsolatban szkeptikusan nyilatkozók gyakran kiemelik azt a tényt, hogy az országban nagyon alacsony az infláció, sőt egyenesen defláció van, és azt mondják, hogy ez a gazdasági gyengeség bizonyítéka. Valójában ez annak köszönhető, hogy a kínai belső piacra rendkívül olcsó csúcstechnológiai termékek – például a kínai gyártású elektromos járművek (EV-k) – áradata érkezik.

Az alacsony inflációs ráták azt jelentik, hogy a kínai munkavállalók nem követelnek magasabb béreket, és így, miközben Európában emelkednek a munkaerőköltségek, Kínában csökkennek.

Ezt a versenyképességi különbséget tovább súlyosbítja az Európai Unió elhibázott protekcionista politikája. Az Európai Bizottság nemrégiben bejelentette, hogy 9%-tól 36%-ig terjedő vámokat fog kivetni a Kínában gyártott elektromos járművekre. Ez a 10%-os vámon felül értendő, amelyet az Európába irányuló összes elektromos jármű behozatalára alkalmaznak. Az olcsó árukhoz való hozzáférés nélkül az európai munkavállalóknak magasabb bérekre van szükségük ugyanannyi áru elfogyasztásához, ami tovább rontja Európa versenyképességét.

Vegyünk egy olyan kisvállalkozást, amely egyszerű alkatrészeket gyárt a nemzetközi piacra. Egy ilyen kisvállalkozásnak Európában egy elektromos autó körülbelül 50 000 euróba kerül. Kínai versenytársaik azonban átlagosan 30 000 euróért juthatnak hozzá egy elektromos járműhöz.

Ha az Európai Bizottság megszokja, hogy masszív vámokat vet ki az európai importra, akkor ez a probléma más árukra is át fog terjedni.

Most vegyük figyelembe, hogy a protekcionista politika csak a háború és a magas energiaárak által kirobbantott versenyképességi válságot figyelembe véve érthető meg. A háború előtt az európai gazdaságban már voltak bizonyos problémák a versenyképesség tekintetében. Ugyanakkor ezek nagyrészt hosszú távú problémák voltak, mint például a fejlett közösségimédia-szektor hiánya a kontinensen. Amikor azonban a háború kitört és az energiaárak emelkedtek, a politikusi döntéshozók egy nagyon is valós, nagyon is azonnali válságot láttak maguk előtt. A reakciójuk az volt, hogy pánikba estek és önpusztító vámokat vetettek ki Kínára.