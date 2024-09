Elképesztő fejlesztésbe kezdhet a magyar cég Észak-Macedóniában – íme a részletek!

Nyitókép illusztráció. Fotó: MTVA/Bizományosi/Róka László

Észak-Macedóniába készül a 4iG az 5G technológiával. A mintegy egy hónap a cég és az észak-macedón kormány által aláírt nem kötelező érvényű szándéknyilatkozat célja, a nyugat-balkáni ország digitális átalakulásának felgyorsítása. A zöldmezős beruházással megvalósuló expanzió indítékairól és kockázatairól is beszélt a Világgazdaságnak adott interjújában Zarándy Pál, a csoport mobil- és 5G stratégiai igazgatója.

Zarándy arra a kérdésre, hogy a Nyugat-Balkánon miért pont Észak-Macedóniában akarnak terjeszkedni, ahol már a Deutsche Telekom csoporthoz tartozó Magyar Telekom is jelen van, azt a választ adta, hogy az egész Nyugat-Balkán központi helyet foglal el a 4iG növekedési stratégiájában. Folyamatosan keresik a piacra lépés lehetőségeit ezekben az országokban.

Az észak-macedón piacra lépésükre pedig egy következő mérföldkőként tekint.

Hozzátette, Észak-Macedóniában jelenleg két nagy mobilszolgáltató osztozik a piac nagy részén, ők uralják a vezetékes- és tévépiacokat is.

Azonban az elérhető rádiófrekvencia-készletet, az új belépők által felhasználható alapinfrastruktúra elemeket figyelembe véve a magyar cég úgy értékel,

van helye és üzleti potenciálja egy hosszú távú stratégia szerint egy a régióban már erős pozíciókkal rendelkező harmadik szereplőnek.

„A mobil mellett természetesen a vezetékes- és a tévépiaci szegmensek is lényegesek számunkra, mint ahogyan a digitalizáció területén is jelentős növekedési lehetőségeket látunk” – magyarázta a stratégiai igazgató, aki azt is elmondta, hogy a 4iG csoportban az elmúlt három évben felhalmozott nemzetközi távközlési iparági tudás és tapasztalat fontos sikertényező lesz Észak-Macedóniában is, nemcsak most, a piacra lépési folyamat tervezési szakaszában, hanem az indítási és felfutási időszakban is.

Vannak kockázatok, de az észak-macedón kormány támogatja a piacra lépésüket

Zarándy Pál arról is beszélt, hogy Észak-Macedónia egy fejlődő ország, 2005 óta EU-tagjelölt, amellett NATO-tagország is. Meglátása szerint

az ország digitális érettsége most jutott abba a fázisba, hogy szükségessé vált egy következő technológiai ugrás.

„Úgy látjuk, hogy az észak-macedón kormány felismerte a távközlési hálózatok fejlesztésében és a digitalizációban rejlő lehetőségeket, ami segíti a tőkeerős és hosszú távra tervező, új nemzetközi szereplők megjelenését. Ennek a helyzetnek köszönhető, hogy az észak-macedón kormány nagyon erősen támogatja a piacra lépésünket, erről szól az az előzetes megállapodás is, amelyet augusztus végén írtunk alá a kormánnyal” – idézte fel.