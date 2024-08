Hogyan támadhat rá Irán Izraelre? A szakértő válaszolt

Nyitókép: MAJDI FATHI / NurPhoto /AFP

Mint arról a Mandineren is beszámoltunk: pattanásig feszült a helyzet a Közel-Keleten. E téma kapcsán Horváth József biztonságpolitikai szakértő volt a Hír TV Napi aktuális vendége.

A szakember a Hamász vonatkozásában arról beszélt, úgy tűnik, mintha valamiféle belviszály uralkodott volna el a fegyveres testületben, miután megölték Iszmáíl Hanijet, a Hamász politikai vezetőjét Teheránban. „Ha belharc tör ki egy ilyen mereven hierarchizált kvázi hadseregen belül, az már mindenképpen a bomlás jele. Hogy ennek mi lesz a következménye, az nehéz kérdés, hiszen nem látjuk, milyen ember- és fegyvertartalékokkal rendelkezik a Hamász. Kérdés, hogy a külföldi szponzorok látnak-e még arra reális esélyt, hogy érdemes beléjük fektetni” – fogalmazott.

Horváth József emlékeztetett:

jelentős külföldi támogatás érkezett ugyanis a Hamászhoz az elmúlt tíz év során.

A fegyveres csoport új vezetője kapcsán elárulta, az ő személye azért egy nagyon fontos építőkocka a Hamászon belül, mert a fegyveres részleg (tehát nem a politikai rész) csúcsán volt. „Azzal, hogy most már a politikai rész vezetője is lett, megszűnt a kettős vezetés. Talán abban reménykednek, hogyha a fegyveres és politikai részleget egységesen irányítják, akkor akár túl is élhetik az izraeli támadássorozatot” – jegyezte meg, majd hozzátette: szerinte ugyanakkor ez egy naiv elképzelés.