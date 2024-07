Íme, még így nyerhetjük meg a harcot a szélsőbalos ideológia ellen az oktatásban

Nicholson kiemelte, hogy az angolszász világban korábban „nagy testvér és kis testvér” volt, ilyenek voltak Amerika és Kanada vagy Ausztrália és Új-Zéland. Nicholson olyan skót iskolákba járt, ahol a gyerekek kevésbé voltak politikailag korrektek, mint Angliában. De manapság ez megfordult, az internet miatt a korábbi „provinciális” helyeken is a „legújabb eszméket” akarják követni. Olyanok, mint az újgazdagok, akiknek nincs ízlésük: a legújabbat akarják, és gondolkodás nélkül teljesen átveszik a domináns ideológiákat, amiket Amerikában látnak. Ezért most olyan helyeken, mint Skócia, Wales vagy Írország, néha radikálisabbak, mint Amerikában. Mint kiderült, mind Tate, mind pedig Nicholson izgalmas, új, a témába vágó könyvön dolgozik, s mindkettőt az MCC Press adja majd ki.

Setényi kiemelte, hogy

bizonyos társadalmakban a diákok még keményen dolgoznak, ilyenek a kínaiak, de ilyenek a magyarok is.

Ennek köze van a kultúrához és a családhoz is. Tate hozzátette, hogy világos és kemény elvárásokat kell támasztani. Ő járt olyan angol és svájci iskolákban, ahol filozófiát tanítottak általános iskolai szinten is. A diákok lenyűgöző módon gondolkodtak, és ez megerősítette nézetét, hogy nem szabad lebecsülni a diákokat. Nicholson kiemelte, hogy sokat számít, hogy a tanárok szenvedélyesen beszéljenek a témáikról. Tate szerint sokat tanítanak a metodológiáról a tanároknak, és keveset a saját témáikról, pedig frissíteni kéne a tudásukat a saját területükön is.