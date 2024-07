Nyitókép: MTI/EPA/DAVID MAXWELL

„A politikát mindig is a személyiségek, a nagy államférfiak csinálták. Hiába találták ki a parlamentáris demokráciát sok-sok párttal, azért továbbra is azon múlnak a dolgok, vannak-e olyan emberek, akik irányítóivá válhatnak a folyamatoknak.

Ezek a személyek sokszor egymaguk képesek más irányba fordítani a világ folyását, ezért a háttérben meghúzódó érdekcsoportok igyekeznek őket valahogy kiiktatni.

Donald Trump ilyen karakteres, a történelmet alakító politikus.

Tervei, programja, megszólalásai alapján nyilvánvaló, hogy betartana azoknak a köröknek, amelyek nem a társadalmi felhatalmazásra hajtanak (nem is indulnak soha semmilyen választáson), hanem trükkök százaival próbálják a világot a saját érdekeik és elképzeléseik szerint irányítani. Nekik érdekük a migráció erőltetése, a (viszonylag) homogén nemzetállamok és a stabil emberi közösségek (ld. még egyházak) szétzúzása, a társadalom atomizálása; érdekük a háborúk, konfliktusok szítása, a zavarosban halászás, a fegyvereladás, az újjáépítési biznisz, a bizonytalanság és pszichózis fenntartása.

A mélyállam működtetőinek sikerült Biden személyében egy annyira tökéletesen irányítható, akarattalan díszletet találniuk, hogy az már visszaütött.

Sok alkalmatlan politikusról tudta/tudja a média és a közéletet befolyásoló influenszerek hada fenntartani a látszatot, hogy valójában urai a tetteiknek, a mostani amerikai elnökről azonban ezt már nem lehet.

Így egyre biztosabbnak látszik, hogy novemberben Trump visszatérhet a Fehér Házba.

Ezt azonban a háttérhatalom nem tűrheti, bármilyen módon meg kell akadályozni. Ehhez már kevés Taylor Swift vagy Robert De Niro egy félmondata, talán a halottak levélszavazatai is. Drasztikusabb, egyértelműbb megoldás kell, a hagyományos manipulációs technikáknál többre van szükség.

A Robert Fico elleni merénylet óta tudható, hogy nem haboznak szintet lépni.

Amerikában ennek egyébként is megvannak a hagyományai. (Na jó, másutt is előfordul az ilyesmi, az oroszok például évszázadok óta más módszerekkel, de szintén gyakorolják az ellenfelek likvidálásának különféle válfajait.) A demokrácia ugyan szép, nemes találmány, de olykor alternatív módokon is lehet gondoskodni arról, hogy ne az üljön az elnöki székbe, akit bizonyos erők nem szeretnének.