Ezt nem láttuk jönni: Juncker betámadta Trumpot azzal, hogy „hiányos az elméje és hibás a gondolkodása”

Úgy néz ki, Joe Biden utóbbi hetekben mutatott bénázásai Junckerben szimpátiát válthattak ki. Ismeretes: Junckernek is voltak érdekes mozzanatai, például az amerikai elnökhöz hasonlóan nehezen ő is nehezen küzdött meg a lépcsőkkel, de a jó memóriájú olvasóink emlékezhetnek arra a pillanatra is, amikor a Bizottság elnökeként majdnem felgyújtotta a ruandai first lady-t. Stábja ezt akkoriban „isiásszal” magyarázta.