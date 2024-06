Óriási nagy a baj, már a foci Eb-t is megfertőzte a „blackfacing” – meneküljön, ki merre lát!

(Nyitókép: Getty Images)

Nem kis botrány rázta meg Hollandiát a Lengyelország elleni meccsük alatt és után: a hamburgi stadionban összegyűlt 51 ezer néző között ugyanis

három holland férfi – előre kitervelten – Ruud Gullitnek beöltözve szurkolt a lelátóról.

Mármint a suriname-i apától Amszterdamban született egykori aranylabdás holland sztárt imitálva simán magukra öltöttek egy-egy raszta parókát, arcukat pedig sötétbarnára festették.

Kicsit aggódom, hogy még mindig nem esett le mindenkinek:

blackfacinget követtek el, kulturális kisajátítással súlyosbítva.

A „pride” hónapjában, amikor magukat szőke szexbombának maszkírozó és magassarkúban tipegő drabális férfiakat is ünnepelnek egészen komoly tömegek, ezek a focidrukkerek fehér európai férfi létükre egy másik etnikumra jellemző hajviseletet öltöttek magukra, és (mintegy a gyarmati múlt sztereotípiáit megidézve) festéket kentek az arcbőrükre, mókából és a kedvenc focistájuk iránti rajongásból.

Lett is ebből ügy, nem kicsi –

mostanra már szinte mindenkinek sikerült megtanulnia, hogy decemberben krampusznak beöltözni rasszizmus, erre elmegy ez a három drukker az Európa-bajnokságra, és júniusban beöltözik Gullitnek. Fel is robbant a Twitter, ahol különösen külföldi kommentelők sérelmezték a rasszista húzást; az RTL Nieuws hírcsatornának ugyanakkor sikerült megszólaltatnia az egyik bűnöst, aki rámutatott:

semmiképp sem állt szándékában, hogy másokat megsértsen, igazából ő maga közvetlenül csupa pozitív visszajelzést kapott,

a közösségi médiában tapasztalt felhördülés azonban elgondolkodtatta, és úgy döntött, többé nem vesz magára ilyesféle jelmezt.

A De Telegraaf mindezek után megkérdezte magát az imitáltat is, mire Ruud Gullit elmondta: „tulajdonképpen megtiszteltetésnek” érzi, hogy három honfitársa ezzel az akcióval megemlékezett az 1988-as Európa-bajnoki győzelméről. Egy másik újságíró a holland csapat mai rasztás tagjánál, az elefántcsontparti apától Hágában született Nathan Akénél is érdeklődött, hogyan is látja a helyzetet, mire ő kedves mosollyal nyugtatott meg mindenkit: „ez nem igazán probléma” – jelentette ki, hozzátéve, hogy szerinte

a média rosszul fogadta a dolgot, ugyanakkor az egészből „nem kellene túl nagy ügyet csinálni”.

Végre egy hír, amelyre bárki teljes joggal mondhatja, hogy álprobléma.

