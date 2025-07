„Most látjuk meg igazán, hogy mit is ér a baloldal, az ilyen pillanatokban mutatják valójában a foguk fehérjét az álságos »emberbarátok«, amikor jóemberkedőt játszanak. Kikínlódták maguknak idén is a Pride-ot, ami most tulajdonképpen arról szólt, hogy »Orbán takarodj«, de belefért azért némi himbilimbizés, perverz alakok önmutogatása, szóval egy helyre került, aminek egy helyen kell lennie.

De a sok perverz és deviáns alak vonulgatása a Pride-on most már nyíltan és önként mutatta meg, hogy a baloldal széles palettája az LMBTQ-deviancia mögött áll és nem érdekli őket a magyar emberek többsége, akik a normálisok táborát gazdagítják. Pedig ez valóban nem büszkeség, hanem szégyen. De megtudtuk azt is a drag queen-ek előadásai és bemutatói alatt megvilágosodva, hogy ezek szokás szerint egymást is utálják és máris marakodnak, hogy ki a nagyobb Pride-barát és ki árulta el a »nagy ügyet«.