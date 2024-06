Megmentené a belső égésű motorokat az Európai Néppárt

Nyitókép: lezárt autópálya Berlinben (fotó: BRITTA PEDERSEN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP)



Az európai parlamenti választásokat megnyerő Európai Néppárt (EPP) egyik fő kampányígéretének megvalósítását készíti elő a napokban. A centrista-jobboldali pártcsalád a portugáliai Cascaisban konferenciázik, ahol az egyik fő téma a belső égésű motorok megmentése lesz a jövő számára.

Az EU zöld ideológiával átitatott legutóbbi agendája 2035 után gyakorlatilag betiltaná a belső égésű motorokkal rendelkező autók gyártását Európában,

alapjaiban átalakítva százötven év közlekedési és autóipari gyakorlatát. Európaiak tömegeinek nem tetszik ez az irány, aminek hangot is adtak az EP-választáson, ahol a zöldek meggyengültek, a jobboldaliak pedig megerősödtek.

Az Európai Néppárt a kampányban megígérte, hogy visszavonja a 2035-re tervezett betiltást, és ezt meg is akarják valósítani. Az egyik javaslat szerint a „szintetikus, klímasemleges üzemanyag” (e-fuel) által hajtott autók 2035 után is engedélyezettek lennének. Egy másik javaslat a bioüzemanyag részarányát is beszámítaná 2035 után, az arányoknak megfelelő számú benzines és dízel autók eladását engedélyezve. Egy harmadik javaslat, hogy

a „100 százalékos kibocsátáscsökkentés” helyett 90 százalékot írnának elő az autógyáraknak.

A német liberálisok egyébként ennél is tovább mennek, ők azt követelik, hogy egyszerűen töröljék el a belső égésű motorok tervezett betiltását.