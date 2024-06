Magyarországot olyan feltételért támadják, amiért még soha senkit

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Orbán Viktor a világ urának képzeli magát, Mark Rutténak már diktálja a NATO-főtitkárságra vonatkozó támogatásának feltételeit – írja a szlovák Pravda. A lap a magyar miniszterelnök Mandinernek adott interjújára hivatkozik, ám ebben semmi rendkívüli igény nem hangzott el.

A leendő főtitkárral szeretnénk kötni egy megállapodást arról, hogy nem fogunk részt venni a NATO oroszokkal szembeni ukrajnai hadműveleteiben

– ez a két feltétel egyike, ami egy védelmi szövetség esetében alapvetés is lehetne. Orbán Viktor meg is jegyezte, jogilag megvan Magyarország lehetősége, hogy ne vegyen részt NATO-területen kívüli katonai akcióban, de a politikai állásfoglalásra is szükség van.

Emellett a magyar kormány azt várja a leköszönő holland miniszterelnöktől, hogy magyarázza meg, miért akarta letérdeltetni és az Európai Unióból kizárni Magyarországot korábbi nyilatkozataiban.