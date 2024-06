Ausztria besokallt: jogi lépéseket követel Magyarország ellen

Nyitókép: illusztráció, AFP/Andreas Gora

Az osztrák szocialista párt (SPÖ) azt szeretné, hogy a kormány uniós szinten indítson pert Magyarország ellen – írja a Der Standard.

Az ok Magyarország menekültügyi politikája, ami az SPÖ szerint sérti az uniós jogot, és aránytalan követelményeket támaszt más államokkal, például Ausztriával szemben.

A szocialisták problémája tehát az, hogy Magyarország nem fogadja be a migránsokat, ezért az SPÖ felkért egy nemzetközi jogászt is, aki úgy véli, az egyik lehetséges opció az lehet, ha Ausztria kötelezettségszegési eljárást indít szomszédjával szemben. Úgy tűnik, hogy az SPÖ politikusainak még erre is van idejük, pedig eközben súlyos kormányválsággal küzdenek.